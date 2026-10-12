慶豐富營收／第3季13.8億元攻近七季新高 電商、專業市場動能續強

居家生活用品全方位供應商慶豐富（9935）12日公布9月合併營收4.77億元，月增9.9%、年增12.6%；第3季合併營收13.84億元，季增2.5%、年增5.6%，改寫近七個季度新高；累計前三季合併營收39.42億元、年增7.1%。

慶豐富表示，第3季營收成長，主要受惠北美市場電商與專業市場通路客戶業務規模持續放大，帶動旗下窗簾業務銷售保持成長態勢。

而相較大型實體零售通路受到消費者採購趨於謹慎影響，電商與專業市場客戶在產品選擇彈性、採購便利性及居家局部修繕需求支撐下，拉貨動能相對穩定，亦帶動窗簾事業通路客戶結構持續優化，成為整體營運成長的主要關鍵。

慶豐富進一步表示，因應終端消費型態轉變，近年持續深化大型實體零售、電商通路及專業市場的「全渠道」通路客戶布局，並依不同通路客戶與消費場景，提供固定尺寸、快速客製化及全客製化等多元產品服務。

尤其在電商與專業市場通路方面，慶豐富持續強化數位化供應鏈管理與產品設計能力，透過快速反應市場需求的客製化服務，不僅推升電商通路銷售表現，也有助於專業市場訂單能見度維持健康水位，進一步提升集團在北美市場的競爭力。