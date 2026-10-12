快訊

台中55歲婦倒臥家中死亡…頭有撕裂傷 兒卻在房間呼呼大睡

不甩主辦方？沈伯洋團隊拋10/24辯論 蔣萬安競辦諷：無限叫陣

中東緊張情勢未見緩和 台指期夜盤回測下檔10日線

聽新聞
0:00 / 0:00

慶豐富營收／第3季13.8億元攻近七季新高 電商、專業市場動能續強

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導

居家生活用品全方位供應商慶豐富（9935）12日公布9月合併營收4.77億元，月增9.9%、年增12.6%；第3季合併營收13.84億元，季增2.5%、年增5.6%，改寫近七個季度新高；累計前三季合併營收39.42億元、年增7.1%。

慶豐富表示，第3季營收成長，主要受惠北美市場電商與專業市場通路客戶業務規模持續放大，帶動旗下窗簾業務銷售保持成長態勢。

而相較大型實體零售通路受到消費者採購趨於謹慎影響，電商與專業市場客戶在產品選擇彈性、採購便利性及居家局部修繕需求支撐下，拉貨動能相對穩定，亦帶動窗簾事業通路客戶結構持續優化，成為整體營運成長的主要關鍵。

慶豐富進一步表示，因應終端消費型態轉變，近年持續深化大型實體零售、電商通路及專業市場的「全渠道」通路客戶布局，並依不同通路客戶與消費場景，提供固定尺寸、快速客製化及全客製化等多元產品服務。

尤其在電商與專業市場通路方面，慶豐富持續強化數位化供應鏈管理與產品設計能力，透過快速反應市場需求的客製化服務，不僅推升電商通路銷售表現，也有助於專業市場訂單能見度維持健康水位，進一步提升集團在北美市場的競爭力。

營收 電商 市場 供應鏈

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

聖暉營收／9月55.1億元 月增13%、年增41%創單月新高

朋億營收／前三季107億元 已超越2024年全年103億元

銳澤營收／第3季9.58億元 季增24.3%、年增59.5%創單季新高

台驊營收／9月29.96億元、年增99% 創逾四年新高

相關新聞

大同營收／9月36.87億元、年減13% 旗下大世科翻倍

大同（2371）12日公布9月合併營收36.87億元，受客戶交貨排程及部分產品訂單量調整影響，月減、年減13.29%；累計前九月合併營收362.50億元，年減2.13%。

永冠財報未補正且獨董出缺 證交所：維持停止買賣、11月18日終止上市

台灣證券交易所表示，自10月14日起，永冠-KY（1589）上市股票將併案列為變更交易方法且停止買賣。

富邦媒營收／前九月近800億元創高 以新訂閱制會員經濟備戰雙11

富邦媒（8454）12日公告9月合併營收約85.92億元，月減6%，年增8.2%；累計今年前九月合併營收799.82億元，年增3.8%，單月與累計營收雙創歷年同期新高。推估富邦媒第3季合併營收約262.96億元，季減2.9%，年增7%。

銳澤營收／第3季9.58億元 季增24.3%、年增59.5%創單季新高

高科技廠房氣體供應系統解決方案商銳澤（7703）12日公告今年9月合併營收2.75億元，月減25.1%，年增25.52％，為歷年同期新高。第3季合併營收達9.58億元，季增24.3％、年增59.5％，刷新歷年單季新高。累計前三季合併營收22.68億元、年增27.6%，為同期新高。

聖暉營收／9月55.1億元 月增13%、年增41%創單月新高

無塵室機電整合大廠聖暉*（5536）12日公告今年9月合併營收55.13億元，月增13%，年增41.0%，創單月史上新高。第3季合併營收142.78億元，季增6.7%，年增29.3％，連三季續創單季新高。

旭東上市案今通過審議會 助攻半導體設備市場

關鍵製程設備廠旭東（4537）初次申請股票上市案12日通過台灣證券交易所上市審議會，該案尚須提報台灣證券交易所董事會核議。旭東申請上市資本額新台幣7.88億元，主要業務為半導體先進製程以及高科技電子產業製程精密設備製造及銷售。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。