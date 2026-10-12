捷流營收／9月2.25億元改寫同期次高 受惠半導體與AI基建擴張

國內閥門龍頭大廠捷流閥業（4580）公布9月合併營收2.25億元，月增5.5%、年增12.2%，改寫歷年同期次高；第3季合併營收6.44億元，季增8.5%、年增10.9%，站上近12個季度新高；累計前三季合併營收18.11億元、年增5.5%，亦改寫近三年同期新高。

捷流表示，第3季營運成長，主要受惠半導體及高科技產業相關客戶新廠擴建腳步積極，對工業閥門的訂單備貨需求持續增加，再加上船舶、半導體等產業客戶訂單穩健，進一步推升整體產能稼動率保持良好水準。

捷流指出，隨著全球AI基礎設施建置狂潮，同步推升晶圓廠、大型資料中心與相關電力投資需求，工業閥門在溫控、水處理、流體控制及氣體管線中扮演著不可或缺的關鍵角色，為集團在多元市場接單創造有利條件。

捷流近年持續深化多元市場布局，既有產品線已涵蓋半導體、高科技電子、電廠、LNG、水處理及船舶等應用領域，除有助分散單一產業景氣波動，亦可望隨AI基建與能源投資同步擴張，進一步掌握高規格流體控制及基礎建設相關商機。

展望第4季，捷流持審慎樂觀看法，目前半導體、高科技廠辦及能源基礎設施等多元產業的訂單能見度維持健康水位，集團將持續發揮多元應用市場，有望帶動未來營運保持良好成長動能。