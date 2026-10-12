快訊

台中55歲婦倒臥家中死亡…頭有撕裂傷 兒卻在房間呼呼大睡

不甩主辦方？沈伯洋團隊拋10/24辯論 蔣萬安競辦諷：無限叫陣

中東緊張情勢未見緩和 台指期夜盤回測下檔10日線

捷流營收／9月2.25億元改寫同期次高 受惠半導體與AI基建擴張

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導

國內閥門龍頭大廠捷流閥業（4580）公布9月合併營收2.25億元，月增5.5%、年增12.2%，改寫歷年同期次高；第3季合併營收6.44億元，季增8.5%、年增10.9%，站上近12個季度新高；累計前三季合併營收18.11億元、年增5.5%，亦改寫近三年同期新高。

捷流表示，第3季營運成長，主要受惠半導體及高科技產業相關客戶新廠擴建腳步積極，對工業閥門的訂單備貨需求持續增加，再加上船舶、半導體等產業客戶訂單穩健，進一步推升整體產能稼動率保持良好水準。

捷流指出，隨著全球AI基礎設施建置狂潮，同步推升晶圓廠、大型資料中心與相關電力投資需求，工業閥門在溫控、水處理、流體控制及氣體管線中扮演著不可或缺的關鍵角色，為集團在多元市場接單創造有利條件。

捷流近年持續深化多元市場布局，既有產品線已涵蓋半導體、高科技電子、電廠、LNG、水處理及船舶等應用領域，除有助分散單一產業景氣波動，亦可望隨AI基建與能源投資同步擴張，進一步掌握高規格流體控制及基礎建設相關商機。

展望第4季，捷流持審慎樂觀看法，目前半導體、高科技廠辦及能源基礎設施等多元產業的訂單能見度維持健康水位，集團將持續發揮多元應用市場，有望帶動未來營運保持良好成長動能。

營收 半導體 基建

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

聖暉營收／9月55.1億元 月增13%、年增41%創單月新高

朋億營收／前三季107億元 已超越2024年全年103億元

聖暉9月、第三季、前三季營收齊創同期新高

銳澤營收／第3季9.58億元 季增24.3%、年增59.5%創單季新高

相關新聞

大同營收／9月36.87億元、年減13% 旗下大世科翻倍

大同（2371）12日公布9月合併營收36.87億元，受客戶交貨排程及部分產品訂單量調整影響，月減、年減13.29%；累計前九月合併營收362.50億元，年減2.13%。

永冠財報未補正且獨董出缺 證交所：維持停止買賣、11月18日終止上市

台灣證券交易所表示，自10月14日起，永冠-KY（1589）上市股票將併案列為變更交易方法且停止買賣。

富邦媒營收／前九月近800億元創高 以新訂閱制會員經濟備戰雙11

富邦媒（8454）12日公告9月合併營收約85.92億元，月減6%，年增8.2%；累計今年前九月合併營收799.82億元，年增3.8%，單月與累計營收雙創歷年同期新高。推估富邦媒第3季合併營收約262.96億元，季減2.9%，年增7%。

銳澤營收／第3季9.58億元 季增24.3%、年增59.5%創單季新高

高科技廠房氣體供應系統解決方案商銳澤（7703）12日公告今年9月合併營收2.75億元，月減25.1%，年增25.52％，為歷年同期新高。第3季合併營收達9.58億元，季增24.3％、年增59.5％，刷新歷年單季新高。累計前三季合併營收22.68億元、年增27.6%，為同期新高。

聖暉營收／9月55.1億元 月增13%、年增41%創單月新高

無塵室機電整合大廠聖暉*（5536）12日公告今年9月合併營收55.13億元，月增13%，年增41.0%，創單月史上新高。第3季合併營收142.78億元，季增6.7%，年增29.3％，連三季續創單季新高。

旭東上市案今通過審議會 助攻半導體設備市場

關鍵製程設備廠旭東（4537）初次申請股票上市案12日通過台灣證券交易所上市審議會，該案尚須提報台灣證券交易所董事會核議。旭東申請上市資本額新台幣7.88億元，主要業務為半導體先進製程以及高科技電子產業製程精密設備製造及銷售。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。