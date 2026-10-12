圓裕營收／9月1.63億元 記憶體缺貨持續影響筆電客戶拉貨

軟板廠圓裕（6835）12日公告9月份合併營收1.63億元，較去年同期減少15.43％；累計1-9月營收17.18億元，年減7.52％。圓裕應用於商務型筆電、消費型筆電的產品，記憶體與CPU缺貨影響客戶拉貨動能，營收表現因而不及去年同期。面對記憶體缺貨潮的影響，圓裕積極拓展消費性電子應用產品，調整產品組合以減低記憶體缺貨的風險。記憶體缺貨可望逐漸和緩、消費性電子穩定出貨之下，全年營收力拚維持與去年持平。

AI帶動電子產品升級換代，記憶體漲價引發消費市場觀望之下，各大筆電客戶目前也正開發多款新機種，迎接筆電換機潮來臨。圓裕已配合多家客戶送樣新機種產品，布局筆電換機潮商機。

消費性電子終端產品也隨著AI廣泛應用擴大市場，今年以來圓裕消費性電子產品穩定成長。消費性電子相當多元，圓裕與國際EMS大廠客戶長期配合，具備高度客製化、交期彈性的優勢，有利公司爭取更多樣的訂單。