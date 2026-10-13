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瓦城9月營收年增8.8% 豆府+4.9%

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

中秋連假帶動聚餐商機，瓦城（2729）、豆府9月營收同步成長，其中，豆府第3季營收11.08億元，創單季歷史新高；瓦城第3季營收16.15億元，創歷年同期新高。隨百貨周年慶及年底聚餐旺季接棒，兩家餐飲集團第4季營運可望持續成長。

瓦城9月營收4.97億元，年增8.86%；第3季營收16.15億元，年增3.22%；累計前三季營收49.05億元，年增6.24%，創歷年同期新高。

展望第4季，瓦城將持續推動國內展店及美國市場布局；豆府則預計陸續開出新門市，配合百貨周年慶、聖誕節及年底聚餐商機，帶動營運成長。

豆府9月營收3.41億元，年增4.9%；第3季營收11.08億元，年增6%；累計前三季營收32.99億元，年增9.8%，同創歷年同期新高。

瓦城 豆府 周年慶

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