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華城9月營收年增7.1% 士電+8.2%
重電雙雄華城（1519）、士電昨（12）日公告營收，華城9月營收20.28億元，年增7.19%，單月創同期新高；累計今年前九月營收162.07億元，小幅年減0.73%。
士電9月營收31.39億元，年增8.24%；累計今年前九月營收300.78億元，年增9.4%，單月、累月營收均創同期新高。
華城目前在手訂單持續滿載，且已經在接2029~2030年的訂單，其中AIDC相關訂單更是爆炸性成長，從去年120億元，到目前已達200億元，預估今年AIDC營收規模比重可超過15%。
士電目前在手訂單逾600億元，接單能見度已達2030年，士電表示，在AIDC建置、半導體產業鏈應用需求下，電力設備市場仍極度供不應求。
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