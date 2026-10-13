台驊9月營收年增99% 攀四年高點 海運業務營運彈增逾1.7倍

台驊控股（2636）9月合併營收29.96億元，月增3%、年增99.17%，創逾四年單月新高，也是今年以來最佳表現。其中，海運業務營收年增逾1.7倍，成為主要成長動能，加上空運及中歐鐵路業務同步成長，推升整體營運規模。

台驊控股累計前三季合併營收201.39億元，年增25.53%。公司指出，9月營收成長主要來自海運業務擴張，以及高科技產業客戶貨運需求增加，帶動海、空運業務同步成長。

海運業務9月營收21.26億元，月增6.23%、年增172.81%，占集團營收逾七成。主要受惠亞洲至美國航線運價維持相對高檔，加上部分亞洲港口壅塞、船公司運力調整，帶動相關物流服務需求。

台驊表示，隨全球製造業供應鏈持續調整，公司積極運用中國大陸及東南亞營運據點，擴大跨區域客戶開發及承攬業務，並整合各地物流資源，提高業務承接能力，推升海運營收規模。

空運方面，9月營收6.03億元，年增27.01%。台驊控股持續調整客戶及貨源結構，成功開發以美國為主要目的地的高科技產業新客戶，並透過彈性配置航空貨運艙位，擴大電子零組件及高附加價值貨物承攬業務。

公司指出，高科技產品運輸具有時效要求，未來將持續提高高附加價值貨源占比，改善整體毛利及獲利結構。此外，中歐鐵路業務9月營收0.91億元，年增62%，同樣維持成長。

觀察國際物流市場，第3季海運主要航線走勢分歧，亞洲至美國航線運價相對有撐；亞洲至歐洲航線則因供需調整，運價出現回落，反映全球海運市場尚未全面回升。