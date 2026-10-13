明安董座 鄭豐耀接任

全球第二大高爾夫球具代工廠明安（8938）管理高層世代交替，前任董事長鄭錫潛本月2日宣布退休後，昨（12）日召開臨時董事會，推選其長子鄭豐耀接棒董事長一職。

66年次的鄭豐耀畢業於清華大學物理系，2008年進入明安，從基層做起，歷任工程和產品開發部門、精益改善部門、大陸東莞複材廠廠長、大陸廠副總經理，目前擔任海外廠總經理（大陸和越南）。

據了解，明安第2季營運進入出貨淡季，受到原物料成本上升，以致侵蝕毛利率，影響整體獲利表現；單季稅後純益為257萬元，惟相較去年同期因匯損導致虧損3.29億元，由虧轉盈，每股純益0.02元；累計今年上半年獲利2.07億元，每股純益1.34元。

展望前景，該公司依旗下各品牌商客戶推進明年初即將上市的新款式產品開發進度估算，第4季將重返出貨旺季；不過，由於主力客戶之一的TaylorMade延長產品銷售周期，今年底不鋪貨新款式品，對整體營運變化有待進一步觀察。