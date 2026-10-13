和泰車營收寫最強9月 衝上267億元 前三季同創佳績

國內車市買氣回升，帶動汽車業9月營收普遍成長，其中，和泰車（2207）9月合併營收267.6億元，累計前三季達2,411.9億元，雙創歷年同期新高紀錄。

另外，裕隆、中華車、裕日車單月營收同步成長，但三陽及部分車廠累計營收仍衰退，顯示車市復甦力道不一。

隨著農曆民俗月結束，加上政府新購汽車貨物稅減徵政策帶動，9月車市逐步回溫，特斯拉（Tesla）、賓士（Mercedes-Benz）等進口品牌大量到港交車，推升全台新車掛牌數達37,054輛，年增15%；累計前三季掛牌307,210輛，年增3.7%，全年車市表現逐步回穩。

不過，從9月掛牌結構觀察，進口車銷售表現相對突出，國產車則大致持平。業界認為，進口車受惠新車到港、積壓訂單交付及新車款上市，帶動單月掛牌回升，但各品牌銷售動能仍有差異。

和泰車9月合併營收267.6億元，累計前三季達2,411.9億元，單月及累計營收均改寫歷年同期紀錄。除TOYOTA及LEXUS新車銷售外，租賃、移動服務及海外經銷業務，也是支撐集團營收成長的重要來源。

和泰車指出，隨民俗月結束，TOYOTA品牌銷售動能回升，其中RAV4油電混合動力（HEV）、插電式油電混合動力（PHEV）車款，以及COROLLA CROSS等主力車型持續帶動銷售。

此外，關係企業和運租車持續擴展長短期租賃業務，並積極布局純電動車租賃及充電服務，擴大移動服務市場。海外事業方面，日本經銷商9月貢獻營收約44.7億元，占集團單月營收約16.7%，單月及累計營收也雙創同期新高，反映和泰車營收來源已不僅限於國內新車銷售。

其他車廠方面，裕隆9月營收59.95億元，年增2.42%，前三季522.6億元，年減2.82%；三陽9月營收49.15億元，年減3.1%，前三季457.71億元，年減4.65%，營運表現仍有壓力。

豪華進口車代理商汎德永業9月營收38.59億元，年增0.06%。先前受到市場預期美製進口車關稅可能調降影響，部分消費者延後購車，衝擊新車銷售；隨關稅議題影響逐漸淡化，加上新車款陸續導入，9月營收已止跌回穩。

中華車9月營收28.1億元，年增4.2%，前三季260億元，年增8.5%；裕日車9月營收13.35億元，年增10.8%，但前三季103.5億元，仍年減11.8%。