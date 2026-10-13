聽新聞
0:00 / 0:00
網家9月營收月增6.3% 富邦媒-6%
momo富邦媒（8454）昨（12）日公布9月營收85.9億元，為同期新高，月減6%，年增8%，momo持續深化moPro、momo Ads布局，迎接第4季雙11檔期，掌握消費動能。
網家9月營收32.35億元，月增6.3%、年增11.2%，第3季營收92.53億元，季減1%，累計今年前九月營收282.07億元、年增9%。
momo第3季營收263億元，季減3%，累計前九月營收近800億元，年增約3.9%，單月與累計營收均為同期新高。momo表示，9月營運成長主因受惠iPhone 18 Pro系列新機開賣引爆高階換機潮，帶動3C家電品類銷售呈雙位數年增，加中秋節慶送禮需求與「99購物節」大促檔期，激發食品與生活用品強勁買氣。
展望本季，電商將迎來年末最重要的雙11檔期，momo強調將持續掌握旺季消費動能，並同步深化訂閱制會員經濟、「分次配」創新服務與廣告精準行銷布局。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。