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廣積第3季營收季增11% 樂觀全年展望

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

工業電腦廠廣積（8050）受惠客戶出貨較去年同期成長，帶動9月營收衝上11.45億元，創單月歷史新高，月增65.2%，年增167.1%；第3季營收23.53億元，為單季歷史新高，季增11.8%，年增89.2%；前三季營收56.9億元，同期最佳，年增32.6%。

廣積樂觀今年營運成長，預估下半年不會比上半年差，全年業績將超過去年，毛利率也會比去年好。

廣積目前三大應用為網通、工業自動化、智慧零售，該公司並躋身超微黃金合作夥伴，是超微機器人解決方案硬體策略夥伴之一，廣積預估，今年第4季開始POC（概念驗證），期望2027年有專案開始量產。

廣積持續推出新品搶市，重點鎖定邊緣AI相關應用，並與英特爾、超微、輝達等直接合作，取得原廠技術資源，期盼邊緣AI成為下一波公司成長引擎。

廣積近期推出新一代SI-664系列智慧型數位看板播放系統，搭載英特爾Core Ultra 7／5（系列1）處理器。專為智慧零售、交通運輸、飯店旅宿、速食餐飲及公共資訊顯示等應用。

廣積 超微 營收

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