大同9月營收月減15% 台境探低

大同（2371）昨（12）日公布9月合併營收36.87億元，月減15.88%、年減13.29%；累計前九月合併營收362.5億元，年減2.13%。

大同表示，9月本業受交貨排程影響，但旗下轉投資表現亮眼，大世科9月營收7.13億元，月減1.09%、年增1.23倍；精英前九月營收151.43億元，年增4%。

大同指出，9月電力事業群營收約7.02億元，主因重電設備配合客戶現地安裝時程調整營收認列，電纜業務則受去年高基期與部分高壓訂單未達交期影響。不過，受惠國內強韌電網、能源轉型與產業用電升級商機，公司將持續推進電力設備與系統整合業務。

台境9月合併營收為-5,903.7萬元，年減158.38%，為93個月來新低；累計前九月合併營收6.13億元，年減33.23%。

台境表示，9月營收轉負主要受承攬之「加速高雄煉油廠第1、2、5、6區土壤及地下水汙染整治工程案」影響，該案於9月辦理合約變更與結算追減，依規定將已認列收入進行迴轉沖銷。

面對大型工案完工與結算帶來的營收波動，台境日前公告正式得標國防部「救火、堵漏暨核生化防護訓場設施財物採購及安裝」案，決標金額15億元。