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光鼎9月營收月增25% 新事業助攻

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北報導

光鼎（6226）昨（12）日公布9月合併營收6669.6萬元，月增25.4%，年增24%，寫下近21個月以來新高；累計前九月合併營收5.07億元，年增9.1%。

光鼎表示，9月營收顯著加溫，主因功率半導體新事業開始產生營業額貢獻，加上歐美客戶因應11月及12月年底假期將至，提前於9月與10月擴大拉貨力道。

法人指出，光鼎受惠緬甸廠產能效益發揮與海外訂單回溫，加上策略性淡出低價封裝訂單以穩定毛利率，今年營收有望挑戰雙位數成長，全年營運虧轉盈可期。

新事業布局方面，光鼎自2022年起跨足功率半導體，陸續推出採第七代微溝槽技術的IGBT，以及低導通電阻溫度係數的SiC MOSFET系列產品。目前新事業超過九成訂單集中於印度，營收占比約1%，公司預估2027年可望提升至3.5%，送樣進度以印度品牌廠與外銷EMS廠最快，預計下半年通過認證後，2027年上半年開始放量。

光鼎 營收 緬甸

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