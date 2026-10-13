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麗升跨足充電樁業務
再生能源整合商麗升能源（8087）昨（12）日宣布正式跨足電動車智慧充電樁營運市場，已完成收購三座指標型超充站點設備，同時簽署30MW綠電轉供合約，目標明年首季擠入國內前十大綠電供應商。
據悉，麗升已分別於新竹、台中及雲林等三個站點進行設備收購與移轉；三個站點合計24支充電槍，已進入實際運營階段，預計本季起可為麗升貢獻穩定的營收。
麗升表示，收購標的均為具備完整歷史營運實績之站點。站點座落於國道交流道樞紐與都會核心商圈，具備極佳的車流優勢與充電需求，台中站於今年6月投入營運，僅14天即創下逾2萬度充電量，雲林與新竹站單月充電量亦穩定突破7萬度。
麗升董事長林麗珍表示，麗升以發展成為全方位「綠能產業交易平台與資產管理集團」為戰略目標，而此次跨足電動車充電樁業務，是集團綠能價值鏈往下游應用端延伸的重要一步，串連最前端的太陽能「發電」、儲能「調度」、售電業「轉供」到終端車主的「充電服務」，逐步完善從能源供給到用戶端應用的零碳綠電生態圈。
此外，麗升昨日也順利簽署30MW綠電轉供合約，旗下子公司香印永續綠電累計簽約量倍增，實際轉供規模快速擴張，2026年已躋身國內售電業轉供量前15大，預期2027年第一季將進一步挺進前十大。
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