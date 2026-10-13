大東電揪伴 攻儲能市場

大東電（1623）旗下東電綠能昨（12）日宣布與鴻海集團、盛達集團旗下盛齊綠能與晟瑞科技，以及利佳興業正式簽署合作協議，共同開發以國產電芯為核心的表後儲能方案。

東電綠能指出，此次投入國產電芯合作，是在既有產品與服務基礎上增加選擇，讓有國產電芯需求的客戶，也能取得完整的設備、工程與維運服務。

東電進一步表示，希望透過這次合作，把服務企業客戶所累積的經驗，帶入台灣電芯的應用發展。對客戶而言，選用國產電芯之後，仍需要有人協助完成場域評估、設備配置、安全設計、系統控制及後續維護，因此合作團隊將同步建立產品與服務能力，讓國產電芯從核心零組件，發展成真正能在企業現場使用的儲能解決方案。

東電綠能強調，透過更完整的方案選擇，回應不同客戶的儲能需求，同時為國產電芯建立實際應用機會，而合作團隊也將持續精進電池、電力轉換、能源管理與系統整合能力，並邀請儲能同業共同拓展國產電芯的應用，推動台灣儲能產業朝自主化、規模化與產業化發展。

東電綠能成立於2022年，為大東電業集團旗下專注於儲能系統整合與電力代操服務的綠能企業。母公司大東電業在台灣擁有超過70年的特高壓與重電建設經驗，而東電綠能則承襲其「重電級工法」技術，致力於提供電力系統與再生能源整合的一站式解決方案。