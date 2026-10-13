聽新聞
0:00 / 0:00

融程電營收寫三高

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

強固電腦廠今年受惠軍工訂單強勁，融程電（3416）、神基今年9月營收皆交出月增、年增雙成長，其中，融程電營收5.35億元，月增31.8%、年增95.9%，創單月新高，且第3季、累計前三季業績皆登頂。

融程電今年第3季營收14.14億元，季增20.1%、年增40.6%，改寫新猷；累計今年前三季營收35.36億元，年增34.2%，亦登頂。

融程電表示，主要受惠國防軍工、半導體及邊緣AI市場終端需求強勁接單暢旺，預期明年整體營運將再創新高。

融程電在邊緣AI、半導體及國防自主無人載具大單推升營收下，因應不同市場需求調整出貨及生產配置，邊緣AI、國防軍工應用成長預估至少五成。

融程電指出，公司推出國防軍工無人機與機器人應用的強固型邊緣AI平台，搶攻國防軍工、船舶海事電腦、智慧製造、智慧醫療、物流到智慧城市等應用擴展全球產業鏈，受惠集團通路及供應鏈資源，與主要供應商建立長期策略合作關係，確保關鍵料件供應穩定，持續深化國防軍工、半導體及邊緣運算市場。

神基今年9月營收39.47億元，月增2.2%、年增16.3%；第3季營收114.31億元，季減0.7%、年增17%；累計今年前三季營收322.5億元，年增10.7%，為新高紀錄。

神基董事長黃明漢先前表示，公司維持2026年上、下半年營收比重分別為48~50%、50~52%的預期，下半年營運將優於上半年，全年營收成長5~10%的目標可望順利達成。

黃明漢指出，強固電腦全年營收仍維持成長20%至30%的預期，主要動能除既有軍用市場外，公用事業、運輸及公共安全等新應用也持續拓展。

融程電 營收 三高

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

電力市場需求暢旺 重電雙雄華城、士電9月營收均創同期新高

磐儀今年業績戰新高

捷流營收／9月2.25億元、年增12.2％創同期次高 受惠半導體與AI基建

崇越Q3營收236.7億元 創歷史新高

相關新聞

大同9月營收月減15% 台境探低

大同（2371）昨（12）日公布9月合併營收36.87億元，月減15.88%、年減13.29%；累計前九月合併營收362.5億元，年減2.13%。

網家9月營收月增6.3% 富邦媒-6%

momo富邦媒（8454）昨（12）日公布9月營收85.9億元，為同期新高，月減6%，年增8%，momo持續深化moPro、momo Ads布局，迎接第4季雙11檔期，掌握消費動能。

車麗屋登興櫃 擴張加盟店

全台最大汽車百貨連鎖通路車麗屋（7955）今（13）日登錄興櫃，券商認購價每股68元。董事長卓豐閔表示，公司攜手全球輪胎及快速保養連鎖品牌Point S，啟動「368通路計畫」，目標2029年達成368家加盟店，並跨足商場及停車場租賃事業，打造雙成長引擎。

鴻海處分臻鼎持股

鴻海（2317）昨（12）日公告，代子公司Foxconn（Far East）Limited處分轉投資臻鼎-KY持股5,544張，平均每股價格584.96元，處分金額為32.43億元，處分利益26.829億元，處分目的為實現投資利益，目前仍持有臻鼎股份26.47%。

大聯大9月營收攻頂飛越2,000億 大漲54%

IC通路大廠大聯大（3702）昨（12）日公布9月合併營收首度突破2,000億元大關、達2,195.9億元，創單月歷史新高，推升第3季合併營收改寫單季新猷，並超越財測高標。隨著多元終端應用及軟硬體服務需求持續擴展，本季營運有望持續向上。

華立9月業績攀峰 崇越月減1%

半導體材料暨通路商崇越（5434）、華立昨（12）日公布9月業績，崇越為77億元，月減1.2%，年增26.4%；華立為90.12億元，創單月新高，月增12.9%，年增41.3%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。