強固電腦廠今年受惠軍工訂單強勁，融程電（3416）、神基今年9月營收皆交出月增、年增雙成長，其中，融程電營收5.35億元，月增31.8%、年增95.9%，創單月新高，且第3季、累計前三季業績皆登頂。

融程電今年第3季營收14.14億元，季增20.1%、年增40.6%，改寫新猷；累計今年前三季營收35.36億元，年增34.2%，亦登頂。

融程電表示，主要受惠國防軍工、半導體及邊緣AI市場終端需求強勁接單暢旺，預期明年整體營運將再創新高。

融程電在邊緣AI、半導體及國防自主無人載具大單推升營收下，因應不同市場需求調整出貨及生產配置，邊緣AI、國防軍工應用成長預估至少五成。

融程電指出，公司推出國防軍工無人機與機器人應用的強固型邊緣AI平台，搶攻國防軍工、船舶海事電腦、智慧製造、智慧醫療、物流到智慧城市等應用擴展全球產業鏈，受惠集團通路及供應鏈資源，與主要供應商建立長期策略合作關係，確保關鍵料件供應穩定，持續深化國防軍工、半導體及邊緣運算市場。

神基今年9月營收39.47億元，月增2.2%、年增16.3%；第3季營收114.31億元，季減0.7%、年增17%；累計今年前三季營收322.5億元，年增10.7%，為新高紀錄。

神基董事長黃明漢先前表示，公司維持2026年上、下半年營收比重分別為48~50%、50~52%的預期，下半年營運將優於上半年，全年營收成長5~10%的目標可望順利達成。

黃明漢指出，強固電腦全年營收仍維持成長20%至30%的預期，主要動能除既有軍用市場外，公用事業、運輸及公共安全等新應用也持續拓展。