聖暉、朋億、銳澤 Q3報喜

受惠AI擴產浪潮推升廠務需求 ，加上集團資源整合擴大海外接單添動能，聖暉（5536）與旗下朋億、銳澤第3季合併營收都改寫單季歷史新高，前三季業績均創同期新高。展望第4季，三家廠商都看好營運可望持續加溫。

無塵室機電整合大廠聖暉9月合併營收55.14億元，創單月歷史新高，月增13%，年增41.1%；第3季合併營收142.78億元，連三季改寫單季新猷，季增6.7%，年增29.3％。

聖暉前三季合併營收392.62億元，同期最佳，年增28.7％，展現集團受惠全球半導體、AI及高科技產業持續擴產，帶動整體工程施作與營收認列動能穩健成長，推升營運規模再攀新高。

聖暉已於9月與印度Tata集團旗下工程公司UMPESL 簽署長期合作備忘錄，雙方將透過建立長期策略合作架構，深化當地工程資源整合、技術交流與專案執行合作，強化集團在印度市場業務拓展及工程服務能力。

朋億9月合併營收15.97億元，月減5.5%，年增139.3%；第3季合併營收45.8億元，創單季歷史新高，季增21%，年增124.1%。

朋億前三季合併營收107.09億元，年增71.7%，並已超越2024年全年103.82億元的年度新高，確立2026年營收可望再創歷史新高紀錄。另一方面，朋億在手訂單規模續創新高 ，未來營運成長可期。

高科技廠房氣體供應系統解決方案商銳澤9月合併營收2.76億元，雖然月減25.2%，仍是歷來最強9月，年增25.53％；第3季合併營收9.58億元，創歷史單季新高，季增24.3％，年增59.6％；前三季合併營收22.69億元，同期新高，年增27.6%。

銳澤表示，受惠台灣地區氣體主系統、二次配拆裝機業務持續放大，推升該公司基本面。由於台灣半導體相關供應鏈於不同區域同步推動先進製程、先進封裝及記憶體產能建置，工程需求亦從過去單一廠區集中施作，轉向多座廠區分階段、接續進場的型態。