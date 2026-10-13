聽新聞
0:00 / 0:00

聖暉、朋億、銳澤 Q3報喜

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

受惠AI擴產浪潮推升廠務需求 ，加上集團資源整合擴大海外接單添動能，聖暉（5536）與旗下朋億、銳澤第3季合併營收都改寫單季歷史新高，前三季業績均創同期新高。展望第4季，三家廠商都看好營運可望持續加溫。

無塵室機電整合大廠聖暉9月合併營收55.14億元，創單月歷史新高，月增13%，年增41.1%；第3季合併營收142.78億元，連三季改寫單季新猷，季增6.7%，年增29.3％。

聖暉前三季合併營收392.62億元，同期最佳，年增28.7％，展現集團受惠全球半導體、AI及高科技產業持續擴產，帶動整體工程施作與營收認列動能穩健成長，推升營運規模再攀新高。

聖暉已於9月與印度Tata集團旗下工程公司UMPESL 簽署長期合作備忘錄，雙方將透過建立長期策略合作架構，深化當地工程資源整合、技術交流與專案執行合作，強化集團在印度市場業務拓展及工程服務能力。

朋億9月合併營收15.97億元，月減5.5%，年增139.3%；第3季合併營收45.8億元，創單季歷史新高，季增21%，年增124.1%。

朋億前三季合併營收107.09億元，年增71.7%，並已超越2024年全年103.82億元的年度新高，確立2026年營收可望再創歷史新高紀錄。另一方面，朋億在手訂單規模續創新高 ，未來營運成長可期。

高科技廠房氣體供應系統解決方案商銳澤9月合併營收2.76億元，雖然月減25.2%，仍是歷來最強9月，年增25.53％；第3季合併營收9.58億元，創歷史單季新高，季增24.3％，年增59.6％；前三季合併營收22.69億元，同期新高，年增27.6%。

銳澤表示，受惠台灣地區氣體主系統、二次配拆裝機業務持續放大，推升該公司基本面。由於台灣半導體相關供應鏈於不同區域同步推動先進製程、先進封裝及記憶體產能建置，工程需求亦從過去單一廠區集中施作，轉向多座廠區分階段、接續進場的型態。

營收 業績 聖暉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

聖暉營收／9月55.1億元 月增13%、年增41%創單月新高

聖暉9月、第三季、前三季營收齊創同期新高

銳澤營收／第3季9.58億元 季增24.3%、年增59.5%創單季新高

朋億營收／前三季107億元 已超越2024年全年103億元

相關新聞

大同9月營收月減15% 台境探低

大同（2371）昨（12）日公布9月合併營收36.87億元，月減15.88%、年減13.29%；累計前九月合併營收362.5億元，年減2.13%。

網家9月營收月增6.3% 富邦媒-6%

momo富邦媒（8454）昨（12）日公布9月營收85.9億元，為同期新高，月減6%，年增8%，momo持續深化moPro、momo Ads布局，迎接第4季雙11檔期，掌握消費動能。

車麗屋登興櫃 擴張加盟店

全台最大汽車百貨連鎖通路車麗屋（7955）今（13）日登錄興櫃，券商認購價每股68元。董事長卓豐閔表示，公司攜手全球輪胎及快速保養連鎖品牌Point S，啟動「368通路計畫」，目標2029年達成368家加盟店，並跨足商場及停車場租賃事業，打造雙成長引擎。

鴻海處分臻鼎持股

鴻海（2317）昨（12）日公告，代子公司Foxconn（Far East）Limited處分轉投資臻鼎-KY持股5,544張，平均每股價格584.96元，處分金額為32.43億元，處分利益26.829億元，處分目的為實現投資利益，目前仍持有臻鼎股份26.47%。

大聯大9月營收攻頂飛越2,000億 大漲54%

IC通路大廠大聯大（3702）昨（12）日公布9月合併營收首度突破2,000億元大關、達2,195.9億元，創單月歷史新高，推升第3季合併營收改寫單季新猷，並超越財測高標。隨著多元終端應用及軟硬體服務需求持續擴展，本季營運有望持續向上。

華立9月業績攀峰 崇越月減1%

半導體材料暨通路商崇越（5434）、華立昨（12）日公布9月業績，崇越為77億元，月減1.2%，年增26.4%；華立為90.12億元，創單月新高，月增12.9%，年增41.3%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。