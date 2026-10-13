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華立9月業績攀峰 崇越月減1%
半導體材料暨通路商崇越（5434）、華立昨（12）日公布9月業績，崇越為77億元，月減1.2%，年增26.4%；華立為90.12億元，創單月新高，月增12.9%，年增41.3%。
崇越、華立第3季業績都改寫單季歷史新高，崇越為236.7億元，季增13.6%，年增34.9%；華立為255.38億元，季增7.1%，年增32.1%。
崇越前三季合併營收630.3億元，年增25.3%。崇越表示，隨著先進製程、記憶體與成熟製程產能皆維持近滿載，光阻、矽晶圓、石英及研磨液等半導體關鍵材料業務均呈雙位數成長。
華立前三季營收712.21億元，年增22.5%。華立認為，AI需求持續高漲，帶動半導體、PCB產業不斷擴充，有利於公司營運。
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