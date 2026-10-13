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大聯大9月營收攻頂飛越2,000億 大漲54%

經濟日報／ 記者朱子呈／台北報導
大聯大董事長黃偉祥。聯合報系資料照
大聯大董事長黃偉祥。聯合報系資料照

IC通路大廠大聯大（3702）昨（12）日公布9月合併營收首度突破2,000億元大關、達2,195.9億元，創單月歷史新高，推升第3季合併營收改寫單季新猷，並超越財測高標。隨著多元終端應用及軟硬體服務需求持續擴展，本季營運有望持續向上。

大聯大9月合併營收月增54.4%，並較去年同期勁揚146.5%；第3季合併營收5,079.3億元，季增10.8%，年增107.8%，首度站上5,000億元大關。前三季合併營收1兆2,827.1億元，年增72.5%，為同期最佳，並且是2025年全年營收的1.28倍。

談到9月營收激增並創新高，大聯大表示，客戶因應中國大陸十一長假提前拉貨，加上部分產品價格調整，是推升9月業績的主要動能。隨著拉貨動能與產品價格變化反映在營收，9月業績改寫歷史單月新猷。

大聯大原本預期，第3季合併營收介於4,600億元至5,000億元，實際繳出5,079.3億元的成績單，超越財測高標。

根據大聯大先前公布的財測，預估第3季毛利率為4.35%至4.55%，稅後純益95.02億元至107.18億元，每股純益5.45元至6.15元，法人看好，隨著營收優於預期，大聯大上季獲利值得期待。

大聯大提到，全球科技業與下游客戶持續推進科技升級及能源基礎設施建置，帶動企業資本支出擴大，半導體及電子零組件需求穩健成長。隨著多元終端應用及軟硬體服務需求持續擴展，除帶動半導體與電子零組件拉貨，也推升智能倉儲管理、資訊系統整合等高附加價值服務需求，為公司營運提供成長動能。

展望後市，大聯大管理層先前表示，下半年營運可望優於上半年。大聯大認為，現階段電源管理、伺服器、網通設備、儲能系統及高密度連接元件維持良好拉貨動能，車用電子與工業控制需求穩步推進；隨著相關應用持續發展，智能倉儲管理等服務需求同步增加，營運成長動能可望延續。

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