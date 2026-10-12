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電力市場需求暢旺 重電雙雄華城、士電9月營收均創同期新高

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導

重電雙雄華城（1519）、士電（1503）12日公告營收，華城9月營收20.28億元，年增7.19%，單月創同期新高；累計今年前九月營收162.07億元，小幅年減0.73%。士電9月營收31.39億元，年增8.24%；累計今年前九月營收300.78億元，年增9.4%，單月、累月營收均創同期新高。

華城目前在手訂單持續滿載，且已經在接2029~2030年的訂單，其中AIDC相關訂單更是爆炸性成長，從去年120億元，到目前已達200億元，預估今年AIDC營收規模比重可超過15%。

針對外銷方面，華城指出，北美市場需求仍大，預估全年外銷占比可望首度突破六成，而今年在AIDC出貨金額可達到40～50億元，主要仍以美國市場為主。

產能上，華城觀音三廠B廠第1季開始商轉，主要內外銷中型電力變壓器，產能將是逐年升高，今年可望貢獻營收逾10億元，預期2027年可貢獻逾30億元，2028年可貢獻逾40億元。

士電目前在手訂單逾600億元，接單能見度已達2030年，士電表示，在AIDC建置、半導體產業鏈應用需求下，電力設備市場仍極度供不應求。

產能上，士電T4工廠預計明年9月投產，產能可增加三成，2028年起可貢獻營收。士電表示，AI科技大力發展下，變壓器產品朝向高電壓、大容量趨勢，而T4工廠以生產345kV變壓器為主，工廠面積較T3廠大一倍，主要以供應台灣、日本及北美訂單為主。

展望未來，士電認為，未來5年以上重電產業還是相當好，尤其是AI產業發展下，國內晶圓廠、封裝廠、記憶體廠、ABF載板廠、PCB廠等皆如火如荼的擴廠，這些都是士電很重要的客戶來源，在擴廠強勁下，也增添對電力設備的動能。

營收 士電 華城

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