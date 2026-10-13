車麗屋登興櫃 擴張加盟店

全台最大汽車百貨連鎖通路車麗屋（7955）今（13）日登錄興櫃，券商認購價每股68元。董事長卓豐閔表示，公司攜手全球輪胎及快速保養連鎖品牌Point S，啟動「368通路計畫」，目標2029年達成368家加盟店，並跨足商場及停車場租賃事業，打造雙成長引擎。

法人預期，隨加盟通路快速擴張，車麗屋未來三年營收年增率可望挑戰15%至20%。

卓豐閔指出，台灣汽車平均車齡持續提高，帶動維修保養、零配件更換及車輛升級需求。車麗屋目前全台擁有34家直營門市，未來將透過加盟模式，加速擴大汽車後市場服務網絡。

車麗屋已取得Point S台灣地區授權，將結合既有商品供應鏈、數位管理系統及會員基礎，吸引各地維修廠加盟，以輕資產模式擴大通路規模。

車麗屋2025年合併營收18.26億元，年增8.92%，稅後純益1.41億元，每股稅後純益（EPS）7.07元。今年上半年營收9.42億元，年增4.39%，毛利率32.5%，稅後純益8,164萬元，EPS達4.08元，獲利成長優於營收表現。