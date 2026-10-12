和椿第3季營收創高 攻半導體與AI智慧製造商機

AI與機器人自動化解決方案供應商和椿公布9月自結合併營收新台幣3.28億元，月減19.59%，較2025年同期成長28.87%，和椿第3季自結營收11.13億元，年成長57.93%，改寫單季新高。

和椿說明，9月部分自動化設備與次系統訂單，配合客戶現場建置時程及驗收規畫調整遞延出貨，屬於自動化設備產業常見的短期出貨節奏變化，不影響整體訂單規模，遞延訂單將陸續於第4季之後逐步交貨與認列營收，整體出貨動能無虞，第3季持續受惠半導體、高階人工智慧AI伺服器、電子製造等產業客戶對自動化設備與次系統（Subsystem）拉貨動能。

展望未來，和椿指出持續鎖定半導體高階次系統與AI智慧機器人兩大成長引擎。

重電大廠華城電機公布9月自結合併營收20.28億元，月增5.85%、年增7.19%，創同期新高，華城第3季自結營收約59.95億元，季增9.9%，年增2.8%，也創同期新高。

華城先前預期下半年營運優於上半年，半導體擴廠、AI資料中心（AIDC）建設、台電電網強韌計畫、國外電力基礎建設外銷市場，成為華城主要成長動能。

展望未來5至10年全球變壓器等電力設備市場，華城預期持續高度成長，市況仍供不應求，因應全球電力建設與能源轉型趨勢，華城持續規劃2027年第2季投產的台中廠，布局500kV以上超高壓變壓器製造，支持外銷成長需求，預期今年全年外銷占比可超過60%。