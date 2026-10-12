寶成9月營收維持200億之上 月增3.8%年增1成

製鞋廠寶成工業今天公布9月自結合併營收為新台幣213.96億元，較去年同期增加10.4%，並較8月成長3.8%；累計今年1至9月自結合併營收為1876.71億元，則較去年同期減少0.5%。

寶成工業說明，重要子公司裕元工業9月自結營收為6.69億美元（約新台幣213.27億元），較去年同期增加5.6%，其中製鞋業務9月營收年增6.6%；累計1至9月自結營收58.89億美元，較去年同期減少2.1%，其中製鞋業務累計營收年減3.8%。

而由裕元工業的零售業務獨立分拆上市寶勝國際9月自結營收為人民幣13.15億元，較去年同期營收減少2.5%；累計今年1至9月自結營收為人民幣124.03億元，較去年同期減少3.9%，主要營運地區終端需求持續波動。

製鞋廠豐泰企業統計，9月合併營收64.40億元，年減4.76%；告本自結今年累計1至9月歸屬於母公司業主淨利26.90億元，每股盈餘2.72元。

鈺齊國際統計，9 月合併營收15.98 億元，雖較 8月減少5.7%，但較去年同期大幅增加72%，今年第3季合併營收54.36億元，不僅較第2季增加3.37%，更較去年同期增加 42.32%；今年前3季累積合併營收143.69億元，較去年同期增加12.97%，為歷年同期次佳。