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永冠財報未補正且獨董出缺 證交所：維持停止買賣、11月18日終止上市

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
自10月14日起，永冠-KY（1589）上市股票將併案列為變更交易方法且停止買賣。記者籃珮禎／攝影
自10月14日起，永冠-KY（1589）上市股票將併案列為變更交易方法且停止買賣。記者籃珮禎／攝影

台灣證券交易所表示，自10月14日起，永冠-KY（1589）上市股票將併案列為變更交易方法且停止買賣。

證交所指出，永冠能源科技集團有限公司前因有營業細則第49條之1及第49條之3規定情事，其上市有價證券經列為變更交易方法暨採行分盤集合競價交易方式在案。嗣因該公司獨立董事均已辭任，經本公司於115年8月12日通知限期60日內補選，惟迄期限屆滿仍未完成補選，核有本公司「上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」第26條第2項規定之情事，爰對其上市有價證券自115年10月14日起併案列為變更交易方法。另該公司上市有價證券目前仍處停止買賣狀態，並維持停止買賣。

另永冠前因未依期限公告申報114年度、115年第1季及第2季財務報告、無法如期償還債權人要求贖回之中華民國境內第四次無擔保轉換公司債且屆滿3個月仍未償還債務或與債權人達成和解協議，核有同細則第50條之3第1項第1款及第7款規定之情事，經本公司公告其上市有價證券停止買賣在案。嗣因該公司未能於停止買賣處置日(115年4月7日)起6個月內補正公告申報114年度財務報告，核有同細則第50條之3第3項第6款應終止其有價證券上市之情事，本公司已公告終止上市暨停止公開發行日期為115年11月18日。

證交所表示，英文翻譯新聞稿僅供參考。如中、英文版本有任何歧義或不一致之處，應以台灣證券交易所（TWSE）所發布之官方中文正本為準。

永冠 財報 證交所

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