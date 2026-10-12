台境營收／9月轉負5,903萬元、創逾7年半低點 受工程款結算回沖所致

台境*（8476）12日公布9月合併營收為負5,903.7萬元，年減158.3%，創下93個月（逾7年半）新低；累計前九月合併營收6.13億元，年減33.2%。

台境說明，9月營收轉負主因承攬之「加速高雄煉油廠第1、2、5、6區土壤及地下水汙染整治工程案」於9月辦理合約變更與結算追減，依會計準則將已認列收入進行迴轉沖銷所致。

面對大型工案完工與結算帶來的營收波動，台境日前已公告正式得標國防部「救火、堵漏暨核生化防護訓場設施財物採購及安裝」案，決標金額15億元。該案由台境擔任代表廠商採共同投標，目前已完成決標簽約，後續將依約推進施作，為營運注入新業務動能。

台境表示，目前經營方針朝向長期穩定收益專案發展，並透過循環經濟擴大處理廠規模，持續增加廢棄物處理代碼以多角化經營，有助填補大型工案完工後的營收空缺。法人預期，隨著國防部15億元新標案按進度認列，營運可望逐步走出低谷。