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大同營收／9月36.87億元、年減13% 旗下大世科翻倍

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北即時報導
大同近期發表模組化資料中心解決方案TTG AIDC CUBE，訴求從電網、冷卻、算力到智慧監控一站式整合，可在180天內完成部署，目前已獲多家潛在客戶接洽。記者籃珮禎／攝影
大同近期發表模組化資料中心解決方案TTG AIDC CUBE，訴求從電網、冷卻、算力到智慧監控一站式整合，可在180天內完成部署，目前已獲多家潛在客戶接洽。記者籃珮禎／攝影

大同（2371）12日公布9月合併營收36.87億元，受客戶交貨排程及部分產品訂單量調整影響，月減、年減13.29%；累計前九月合併營收362.50億元，年減2.13%。

儘管母公司重電與電纜營收認列放緩，集團轉投資事業表現不俗，大世科（8099）9月營收翻倍衝上7.13億元，年增123.45%，精英（2331）累計前九月營收亦維持正成長。

大同指出，9月電力事業群營收約7.02億元，其中重電設備因配合現地安裝時程調整，影響當月入帳進度，電纜業務則面臨去年同期高基期與部分高壓訂單未達交期干擾。

不過，受惠國內強韌電網計畫、能源轉型與產業用電擴建需求明確，在手訂單能見度維持高檔，後續營收認列將隨交貨進度逐步回升。

相較本業工程交期遞延，子公司營運展現支撐力道。大世科受惠專案依進度認列，9月營收暴衝至7.13億元、年增123.45%，累計前九月營收43.47億元，年增24.43%；精英9月營收13.07億元，累計前九月營收達151.43億元，年增4%，反映電子事業動能持穩。

為搶攻AI算力與資料中心建置商機，大同積極推進「電力基建加AI算力」雙軌布局，近期發表模組化資料中心解決方案TTG AIDC CUBE，訴求從電網、冷卻、算力到智慧監控一站式整合，可在180天內完成部署，目前已獲多家潛在客戶接洽。

大同表示，後續將持續結合重電設備與大世科資通訊資源，擴大爭取AI資料中心、智慧能源及海外電力基礎建設訂單，挹注中長期營運表現。

營收 大同 電纜 電力

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