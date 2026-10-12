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富邦媒營收／前九月近800億元創高 以新訂閱制會員經濟備戰雙11

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
富邦媒董事長蔡明忠。記者彭慧明／攝影
富邦媒董事長蔡明忠。記者彭慧明／攝影

富邦媒（8454）12日公告9月合併營收約85.92億元，月減6%，年增8.2%；累計今年前九月合併營收799.82億元，年增3.8%，單月與累計營收雙創歷年同期新高。推估富邦媒第3季合併營收約262.96億元，季減2.9%，年增7%。

富邦媒表示，9月營運成長主因受惠於iPhone 18 Pro系列新機開賣引爆高階換機潮，帶動3C家電品類銷售呈雙位數年增，加中秋節慶送禮需求與「99購物節」大促檔期，激發食品與生活用品強勁買氣。

momo強調，持續深化全方位營運布局，於10月全新升級「moPro」三大訂閱方案深耕高價值會員，並同步擴大「momo Ads」廣告服務規模，多軌並進為平台挹注強勁成長動能。

momo表示，10月雙11前夕推出全新「moPro」三大訂閱方案，並同步搭配「分次配」創新服務，透過多元權益與便利購物體驗持續優化消費者服務。從會員消費表現來看，moPro會員近半年年均消費金額較一般會員高出近十倍，顯示高黏著會員具備極高消費價值。momo期望藉由訂閱方案優化與創新服務上線，持續精進會員服務體驗，回應不同消費族群需求，並透過更完善的會員權益與消費便利性，深化會員黏著度與品牌信任。

富邦媒 營收 雙11

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