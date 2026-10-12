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銳澤營收／第3季9.58億元 季增24.3%、年增59.5%創單季新高

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
銳澤創新事業群營運長周谷樺（左起）、董事長梁進利及總經理曾建程合影。記者李珣瑛／攝影
銳澤創新事業群營運長周谷樺（左起）、董事長梁進利及總經理曾建程合影。記者李珣瑛／攝影

科技廠房氣體供應系統解決方案商銳澤（7703）12日公告今年9月合併營收2.75億元，月減25.1%，年增25.52％，為歷年同期新高。第3季合併營收達9.58億元，季增24.3％、年增59.5％，刷新歷年單季新高。累計前三季合併營收22.68億元、年增27.6%，為同期新高。

銳澤表示，第3季營收寫下單季歷史新高，受惠台灣地區氣體主系統、二次配拆裝機業務持續放大，由於台灣半導體相關供應鏈於不同區域同步推動先進製程、先進封裝及記憶體產能建置，工程需求亦從過去單一廠區集中施作，轉向多座廠區分階段、接續進場的型態。銳澤近年積極擴充專業工程團隊，並優化專案進度管理、施工品質控管與區域人力調度，以提升多專案同步執行能力，挹注整體營運保持成長態勢。

另銳澤積極拓展海外市場布局，持續整合集團資源，強化大型專案承攬與跨區域服務能力。觀察海外半導體新廠陸續由廠房建置階段進入設備進駐與量產爬坡，相關氣體主系統、二次配、拆移機及後續維護需求可望接續釋出，且由於海外市場大型專案多採統包或整合式發包模式，對工程設計、廠務建置、製程供應系統、專案管理及在地供應鏈整合能力要求更高，銳澤將透過集團內部資源整合與在地服務能量，提升大型海外擴建專案的承接與執行效率，並進一步擴大海外接單與專案施作量體，為中長期營運增添成長動能。

展望第4季，銳澤持審慎樂觀看法。隨著美國、日本大型專案自下半年起陸續進入工程施作與營收認列階段，加上在地團隊逐步成熟、專案執行效率持續提升，大型專案所帶來的規模效益可望進一步顯現。銳澤也將持續掌握客戶擴產需求所衍生的新案機會，擴大整體工程承攬量體，並同步強化專業工程人力、跨區域專案管理及施工品質控管，以因應多地專案同步推進的執行需求。憑藉既有客戶合作基礎與高規格工程服務能力，以期進一步放大整體業務接單表現，並創造未來營運良好成長表現。

營收 半導體 科技

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