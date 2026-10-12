聖暉營收／9月55.1億元 月增13%、年增41%創單月新高

無塵室機電整合大廠聖暉*（5536）12日公告今年9月合併營收55.13億元，月增13%，年增41.0%，創單月史上新高。第3季合併營收142.78億元，季增6.7%，年增29.3％，連三季續創單季新高。

聖暉累計今年前九個月合併營收達392.62億元，年增28.7％，亦刷新歷年同期新高記錄，展現集團受惠全球半導體、AI及高科技產業持續擴產，帶動整體工程施作與營收認列動能穩健成長，推升營運規模再攀新高。

聖暉表示，9月、第3季及累計前三季營收齊步創下同期新高，主要受惠全球半導體、高科技電子及AI供應鏈等產業持續推進擴產計畫，帶動相關無塵室、機電整合及高科技廠房工程需求維持熱絡，隨著集團旗下多項大型工程專案依既定進度持續推進，挹注整體營收穩健成長。此外，面對持續擴大的在手訂單規模與海外市場商機，聖暉亦積極強化專業人才招募與培育、優化供應鏈採購資源配置，並持續精進專案管理及跨區域資源整合效率，以提升大型專案承攬與執行量能，為集團未來營運成長奠定穩固基礎。

海外市場布局亦為聖暉推動中長期營運成長的重要策略方向。聖暉於今年9月與印度Tata集團旗下工程公司UMPESL（Voltas）簽署長期合作備忘錄，雙方將透過建立長期策略合作架構，深化當地工程資源整合、技術交流與專案執行合作，進一步強化集團在印度市場的業務拓展及工程服務能力。聖暉指出，隨著海外與印度等地積極推動半導體與電子製造產業發展，吸引國際高科技企業持續投入當地產能建置，相關高科技廠房、無塵室及機電整合工程需求可望逐步釋出。集團期盼藉由與不同客戶及供應鏈深化合作，結合雙方在地資源與專業工程技術優勢，提升大型統包工程專案承接與執行能力，掌握多地區的高科技產業供應鏈擴建契機，進一步拓展海外市場版圖，培育中長期營運成長新動能。

展望第4季及未來營運，聖暉持正向積極樂觀看法。隨著全球半導體先進製程、AI相關供應鏈、高科技電子及資料中心等領域持續推進新建與擴產計畫，加上既有在建工程專案依進度穩步施作，皆有助於支撐集團後續營運表現。聖暉將持續聚焦高附加價值工程服務，深化核心技術優勢、強化專案執行效率及供應鏈整合能力，同時積極推進全球化布局，除鞏固台灣及亞洲既有市場競爭優勢外，亦將加速美國、日本及印度等重點市場的業務開發、策略合作及專案推進，逐步擴大海外營運貢獻，朝向提升全球市場競爭力與創造長期穩健成長的目標邁進。