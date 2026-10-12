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美時營收／9月27.6億元、年增128% 前三季248億元、年增74%
美時（1795）12日公告9月營收27.66億元，年增128%；前三季累計營收248.18億元，年增74%。美時指出，營收較去年顯著成長，主要受惠於Alvogen的合併及B2B業務的強勁動能。
美時指出，受惠於Alvogen的合併，2026年截至9月為止，美國業務已較去年同期成長172%，達146.03億元，占合併營收約59%。亞洲業務則維持穩定，前三季營收為83.30億元，占集團合併營收約34%。
此外，美時的B2B業務較去年同期成長192%，達新台幣18.86億元，占合併營收約8%，主要受惠於重點產品上市，其中包括Nintedanib於歐洲及北美市場，以及Enzalutamide於巴西、加拿大及韓國上市。
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