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旭東上市案今通過審議會 助攻半導體設備市場

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
旭東機械。圖／取自旭東官網
旭東機械。圖／取自旭東官網

關鍵製程設備廠旭東（4537）初次申請股票上市案12日通過台灣證券交易所上市審議會，該案尚須提報台灣證券交易所董事會核議。旭東申請上市資本額新台幣7.88億元，主要業務為半導體先進製程以及高科技電子產業製程精密設備製造及銷售。

旭東9月營收為4.88億元，年增194.55%、1~9月營收為20.59億元，年增88.79%。公司表示，今年營收動能強勁主要來自半導體自動包裝拆包設備、關鍵製程設備及物流自動化設備專案推進。

隨著半導體產業邁入高階晶片、先進封裝與異質整合新階段，全球供應鏈正由單一製程據點，走向晶圓製造、封裝、測試與廠間流轉更緊密整合的模式。晶圓代工大廠日前宣布與美國封測大廠簽署10年策略合作協議，強化美國亞利桑那先進封裝與測試布局，也凸顯未來供應鏈將更重視跨廠區、跨製程與異地據點間的高效率流轉，帶動晶圓、載具、Tray、Frame與半成品在不同廠區與不同製程站點間的轉運、包裝與拆包需求提升。

在此趨勢下，半導體廠對潔淨度控制、真空包裝品質、帳料一致性與自動化整合能力提出更高要求。旭東長期深耕半導體製程自動化，已布局完整的自動包裝與拆包系統解決方案，產品涵蓋FOUP／FOSB／Frame／Tray／Reel／HWS等多種包裝型式，並提供貼標、真空熱封、Barcode／RFID帳料比對與SECS／GEM串接功能，協助客戶將包裝拆包流程導入智慧化與系統化管理。

世界半導體貿易統計協會WSTS預估，2026年全球半導體市場規模將達1兆5,112.48億美元、年增率高達89.9%，主要是Memory與Logic帶來的成長動能；SEMI數據顯示，2026年上半年全球半導體設備銷售金額合計約770.8億美元，年增約18.4%；其中第2季達405.3億美元，年增23%，連續兩季創下單季新高，反映AI相關先進製造產能與設備投資持續擴張。

隨著半導體產能擴張與跨廠區製程整合加速，智慧物流與倉儲也成為產線自動化的重要環節。旭東在智慧物流倉儲系統領域已建立完整產品矩陣，涵蓋ASRS、AGV、AMR及多型態應用的自動搬運車等，可協助客戶建構從單機設備延伸至FAB in與FAB out的整廠物流自動化方案，提升搬運效率並強化即時物料追蹤能力。透過半導體設備三大業務，旭東可望持續由單機設備供應延伸至整廠整線自動化，深化半導體智慧自動化設備整合布局，拓展後續成長空間。

半導體 市場 營收 封測

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