電信獲利王肉搏戰！中華電信自結前九月EPS 4.25元 緊追台灣大4.26元

中華電信（2412）12日公布9月營收244億元，每股純益0.57元，拿下電信單月每股獲利王，單月營收、獲利均創歷年同期新高，累計前九月每股純益4.25元，營收、獲利均超越財測，更緊追台灣大的4.26元。

中華電信9月營收為244億元，年增20.9%，歸屬於母公司業主之淨利為44.4億元，年增44.2%，每股純益達0.57元，營收、獲利均創歷年同期新高；累計前九月營收達1,889.5億元，年增10.8%，歸屬母公司業主淨利為329.7億元，年增12.1%，每股純益4.25元，營收、獲利超越年度財測目標。

中華電信指出，9月受惠一次性資產活化效益，資通訊業務成長動能不墜，以及電信核心業務穩健攀升；另因iPhone 18新機上市帶動行動客戶數與ARPU雙增、手機及3C銷貨收入增加，子公司受惠AI需求成長亦大幅挹注銷貨收入，共同推升集團合併營收再創佳績。

中華電信表示，資通訊營收年增24.9%，主要受惠金融服務與監管部門對IDC、雲端服務及資安設備建置需求持續擴張，帶動IDC及雲端與資安相關營收高速成長；海外子公司台商建廠專案完工交付，進一步推升資通訊專案營收，反應海內外企業的數位轉型及AI應用需求不斷增溫，亦將持續帶動中華電信集團成長。

此外，中華電信近年積極深化AI創新應用，透過CHT AI Factory平台及自主研發的「Danova智慧維運平台」，協助企業加速AI導入、提升營運效率與韌性，相關創新成果更獲Frost & Sullivan 2026年《最佳實踐獎》兩項大獎肯定。

電信核心業務持續維持穩健成長。中華電信表示，行動業務受惠5G升速方案持續熱銷、客戶數穩健成長，加上漫遊需求較去年同期增溫，帶動9月行動服務營收年增達3.2%。

固網寬頻業務則隨AI與數位應用帶動高速頻寬需求增加，中華電信9月300Mbps以上高速寬頻用戶數年增14.4%，帶動固網寬頻營收年增3.0%，其中，1Gbps以上高速率用戶數年增逾六成，展現市場對高速寬頻服務的強勁需求，中華電信將持續為AI應用與數位轉型打造堅實網路基礎。

中華電信表示，持續透過數位內容、運動行銷、影視投資及永續發展，帶動服務成長與品牌影響力。9月份愛知．名古屋亞運盛大登場，中華電信透過MOD及Hami Video轉播精彩賽事，收視熱度攀升，Hami Video累積流量較上屆亞運成長逾九成；中華電信投資電影《狂忘警探》及《那張照片裡的我們》亦入圍第63屆金馬獎共12項大獎，成果豐碩。此外，HiNet光世代以高速穩定的網路服務脫穎而出，成為亞洲最大電競盛會WirForce 2026唯一指定網路合作夥伴，為玩家打造優質數位體驗。