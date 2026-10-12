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星宇航空營收／9月49.7億元、年增68% 前三季448億元

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
星宇航空（2646）9月總營收為49.7億元，年增68%。記者黃仲明／攝影
星宇航空（2646）9月總營收為49.7億元，年增68%。記者黃仲明／攝影

星宇航空（2646）9月總營收為49.7億元，年增68%；今年截至第3季累計總營收達448.35億元，較去年同期成長37%。

其中，9月客運營收為37.2億元，年增70%。貨運方面，9月貨運營收達7.06億元，月增5%、年增59%。隨傳統貨運旺季到來，全球AI伺服器供應鏈拉貨動能強勁、半導體高精密設備及電子零組件出貨暢旺，加上年底購物季備貨需求升溫，航空貨運市場艙位需求持續增溫，看好貨運市場後市。

航網布局方面，星宇航空持續拓展旅遊市場，10月起陸續開闢台北-峇里島、台中-札幌、台中-名古屋新航線，持續擴大航網並深化旅遊市場布局。此外，台中市場運力持續提升，目前自台中出發共營運10個航點，包含高松、熊本、宮古島、釜山、東京、神戶、沖繩、札幌、澳門及富國島，每周航班多達62班，提供中南部旅客更多旅日及旅韓航班選擇，進一步強化中部航網服務量能。

隨著新機陸續交付，星宇航空亦於冬季班表規劃多條熱門航線增班及放大機型。台北-函館及台北-清邁航線將安排增班及放大機型以A330neo廣體客機執飛；另，因應聖誕、跨年旅遊旺季，台北-洛杉磯航線自11月起每日放大以A350-1000機型派遣，台北-舊金山則自12月起部分營運日採用A350-1000機型派遣。

在跨洲航網布局上，星宇航空攜手美國航空（American Airlines）於9月30日展開全新聯營合作。透過雙方航網串聯，星宇航空綿密的亞洲航網將與美國航空廣布北美的航網優勢相互接軌。旅客自台北飛抵美國後，可透過共掛航班銜接美國航空航網，進一步延伸至北美20個熱門城市，提升轉機便利性與航網覆蓋廣度；搭配台北-鳳凰城及台北-安大略航線於冬季旺季增班至每周5班，滿足聖誕、跨年等旅遊需求。

星宇航空 營收 星宇

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