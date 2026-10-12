快訊

赤峰街名店又少一間！14年「名古屋台所」熄燈 拆除招牌畫面曝

中國大陸首度制裁台灣友邦官員 我外交部： 手段卑劣

中職／決戰G4！兄弟鄭浩均vs.獅隊布雷克 兩軍都少1洋投待命

聽新聞
0:00 / 0:00

台化看第4季營運較第3季改善 PP茂金屬11月完成試車、明年量產

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導
台化（1326）今日公布9月營收及第3季自結獲利數字。記者曾學仁／攝影
台化（1326）今日公布9月營收及第3季自結獲利數字。記者曾學仁／攝影

台化（1326）今日公布9月營收及第3季自結獲利數字，其中9月單月營收334億元，月增9.3%、年增44.7%。第3季合併營收952.24億元，季增9.2%；前三季累計營收2,641.28億元，年增19%。單季稅後純益54.18億元，季減11%，EPS 0.92元。前三季稅後純益177.52億元，EPS 3.03元。

展望第4季及全年度，台化認為，預期美伊可能持續發生衝突，油價將於每桶90美元附近震盪；整體而言，各產品第4季經營狀況，應會較第4季改善，惟油價仍是最大變數。不過，在權益法投資持續挹注下，預計第4季及全年營收及獲利表現，將較2025年明顯改善。

對於新產品及新專案進度，台化也透露，作為晶圓盒材料的PP茂金屬專案時程，將於11月份設備建置完成試車，計畫2027年開始量產。PC合作夥伴日本出光公司，其PC研發、銷售及人力資源，均由日本移轉台灣，將會發揮綜效，大幅提高競爭能力。

新事業方面，台化也將依既定時程依序推動，包括電子級氫氣設備建置、運算中心招商、12吋碳化矽長晶技術發展等，期能為2027年增添營運動能。

至於主要產品，台化預期，芳香烴系列及苯乙烯系列產品市況仍有差異。芳香烴系列產品部分，台化認為，純苯、對二甲苯及PTA依目前情勢判斷，預期第4季供應仍偏緊，加工利差將較第3季改善。其中純苯下游需求仍維持剛需，加工差保持於盈利區間應可期待。

PTA則由於PX供應偏緊、取得不易，中國大陸今年陸PTA加工差，從年初一路震盪走高，PTA目前稼動率約維持在75%-80%，社會庫存亦偏低，造成加工差節節升高。台化指出，目前能源市場是「多油品、少化工」，不僅大陸市場如此，亞洲市場亦缺PX及PTA，預期第4季此狀況仍將持續，樂觀看待後市。

苯乙烯系列及下游塑膠產品方面，台化預期，聖誕節及春節拉貨需求可期，營運情況應會改善。其中，苯乙烯（SM）由於台苯停產後釋出部分內銷份額，台化內銷占比（含自用）已提升至7成以上，外銷占比降低，有利於選擇高價客戶。並預估第4季此狀況將持續。雖仍受到下游塑料業者互相踩踏，削價競銷，反向影響SM價格，但台化表示，SM產銷結構已改變，逐步朝有利方向前進。

塑料為產品末端，成本轉嫁途徑長且受終端消費動能疲弱影響，經營比較辛苦。台化指出，仍將維持既有策略，加強差異化產品銷售份額，2026年截至目前為止，有獲利的產品品項，在營業額及數量的占比接近五成，尤其PP、PC、PC、ABS等，預期仍可持續獲利。

台化 營收 油價

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台塑四寶自結第3季獲利762億元、季增18.7% 台塑化、南亞同創高

台塑四寶9月合計營收1,697億元 月增8.1%、年增51.9%

台驊營收／9月29.96億元、年增99% 創逾四年新高

台積電第3季營收創新高 法人估單季EPS上看28.5~30元

相關新聞

南亞科法說會／第3季大賺逾兩個股本、獲利再創歷史新高

DRAM大廠南亞科（2408）12日召開第3季法說會並公布財報，受惠長期合約換約帶動DRAM售價大漲，單季稅後純益達876.3億元，每股稅後純益25.4元，單季賺逾兩個股本，獲利與EPS雙創歷史新高。第3季獲利較上季成長逾七成，單季賺進的金額已超過今年上半年總和…

南亞科法說會／第3季毛利率飆達85.7％ 每股大賺25.4元雙創新高

DRAM大廠南亞科（2408）12日召開法說會，並公告第3季財報，受惠DRAM平均售價較第2季大增超過60%，南亞科單季毛利率再衝破8成水準、達到85.7%，續創新高，稅後純益876.27億元，季增74.6%，比去年同期暴增55倍，再締新猷，每股純益25.4元。

銳澤營收／第3季9.58億元 季增24.3%、年增59.5%創單季新高

高科技廠房氣體供應系統解決方案商銳澤（7703）12日公告今年9月合併營收2.75億元，月減25.1%，年增25.52％，為歷年同期新高。第3季合併營收達9.58億元，季增24.3％、年增59.5％，刷新歷年單季新高。累計前三季合併營收22.68億元、年增27.6%，為同期新高。

聖暉營收／9月55.1億元 月增13%、年增41%創單月新高

無塵室機電整合大廠聖暉*（5536）12日公告今年9月合併營收55.13億元，月增13%，年增41.0%，創單月史上新高。第3季合併營收142.78億元，季增6.7%，年增29.3％，連三季續創單季新高。

旭東上市案今通過審議會 助攻半導體設備市場

關鍵製程設備廠旭東（4537）初次申請股票上市案12日通過台灣證券交易所上市審議會，該案尚須提報台灣證券交易所董事會核議。旭東申請上市資本額新台幣7.88億元，主要業務為半導體先進製程以及高科技電子產業製程精密設備製造及銷售。

電信獲利王肉搏戰！中華電信自結前九月EPS 4.25元 緊追台灣大4.26元

中華電信（2412）12日公布9月營收244億元，每股純益0.57元，拿下電信單月每股獲利王，單月營收、獲利均創歷年同期新高，累計前九月每股純益4.25元，營收、獲利均超越財測，更緊追台灣大的4.26元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。