台化看第4季營運較第3季改善 PP茂金屬11月完成試車、明年量產

台化（1326）今日公布9月營收及第3季自結獲利數字，其中9月單月營收334億元，月增9.3%、年增44.7%。第3季合併營收952.24億元，季增9.2%；前三季累計營收2,641.28億元，年增19%。單季稅後純益54.18億元，季減11%，EPS 0.92元。前三季稅後純益177.52億元，EPS 3.03元。

展望第4季及全年度，台化認為，預期美伊可能持續發生衝突，油價將於每桶90美元附近震盪；整體而言，各產品第4季經營狀況，應會較第4季改善，惟油價仍是最大變數。不過，在權益法投資持續挹注下，預計第4季及全年營收及獲利表現，將較2025年明顯改善。

對於新產品及新專案進度，台化也透露，作為晶圓盒材料的PP茂金屬專案時程，將於11月份設備建置完成試車，計畫2027年開始量產。PC合作夥伴日本出光公司，其PC研發、銷售及人力資源，均由日本移轉台灣，將會發揮綜效，大幅提高競爭能力。

新事業方面，台化也將依既定時程依序推動，包括電子級氫氣設備建置、運算中心招商、12吋碳化矽長晶技術發展等，期能為2027年增添營運動能。

至於主要產品，台化預期，芳香烴系列及苯乙烯系列產品市況仍有差異。芳香烴系列產品部分，台化認為，純苯、對二甲苯及PTA依目前情勢判斷，預期第4季供應仍偏緊，加工利差將較第3季改善。其中純苯下游需求仍維持剛需，加工差保持於盈利區間應可期待。

PTA則由於PX供應偏緊、取得不易，中國大陸今年陸PTA加工差，從年初一路震盪走高，PTA目前稼動率約維持在75%-80%，社會庫存亦偏低，造成加工差節節升高。台化指出，目前能源市場是「多油品、少化工」，不僅大陸市場如此，亞洲市場亦缺PX及PTA，預期第4季此狀況仍將持續，樂觀看待後市。

苯乙烯系列及下游塑膠產品方面，台化預期，聖誕節及春節拉貨需求可期，營運情況應會改善。其中，苯乙烯（SM）由於台苯停產後釋出部分內銷份額，台化內銷占比（含自用）已提升至7成以上，外銷占比降低，有利於選擇高價客戶。並預估第4季此狀況將持續。雖仍受到下游塑料業者互相踩踏，削價競銷，反向影響SM價格，但台化表示，SM產銷結構已改變，逐步朝有利方向前進。

塑料為產品末端，成本轉嫁途徑長且受終端消費動能疲弱影響，經營比較辛苦。台化指出，仍將維持既有策略，加強差異化產品銷售份額，2026年截至目前為止，有獲利的產品品項，在營業額及數量的占比接近五成，尤其PP、PC、PC、ABS等，預期仍可持續獲利。