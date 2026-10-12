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瑞基營收／第3季年增5.7% SATLite完成東協三國布局 下一站拉丁美洲

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

瑞基（4171）12日公告9月合併營收1,502萬元；1至9月累計合併營收1.69億元，累計年增率為5.23%，連續二季較去年同期成長。

瑞基表示，水產與畜產兩大主力產品線穩步成長。水產方面，東南亞大型養殖集團的蝦類病原檢測試劑採購量較去年明顯增加，非洲養殖客戶簽訂年度試劑合約，中東市場持續供應政府標案。畜產方面，墨西哥與菲律賓豬病客戶完成年度供貨合約簽訂；禽病檢測在台灣與沙烏地阿拉伯的需求擴大。

瑞基自動建庫系統SATLite本季在東南亞三國完成布局。8月馬來西亞客戶裝機兩台並採購試劑，9月越南代理商來台完成產品訓練，同月SATLite於印尼ILDEX畜產展展出。SATLite試劑隨儀器同步售出，與瑞基PCR產品線儀器帶動試劑的銷售模式一致。

展望第4季，SATLite行程橫跨北美、中東與拉丁美洲。10月參加美國獸醫實驗室診斷協會（AAVLD）年會與沙烏地阿拉伯農業展；拉丁美洲巡迴說明會預計10月下旬於巴拿馬、11月下旬於墨西哥舉行，爭取各地代理商加入SATLite海外銷售通路。

東協 瑞基 營收

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