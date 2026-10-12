世紀營收／9月4.7億元 月增1.61％、年增45.71％

世紀*（5314）9月合併營收4.7億元，月增1.61％、年增45.71％；第3季合併營收達14.9億元，年增92.2％；累計前三季合併營收達43.59億元，年增133.06％。

公司持續深耕AI大健康事業，並推進朝和生醫海外布局，同時將IC設計、通訊及嵌入式系統技術延伸至無人載具，拓展產品與服務的商業機會。

世紀民生表示，AI大健康事業為現階段重要營收來源。朝和生醫透過「雪肌泌」、「維股泌」等保健產品，結合會員行銷、電商平台、電視購物及實體通路，持續拓展不同族群的日常保健需求。公司將以產品組合、會員回購經營及通路效率為重點，擴大既有產品銷售，並培育新品成長動能，強化大健康事業的營運基礎。

朝和生醫今年已啟動馬來西亞市場布局，並將於10月20日、21日攜手品牌代言人、金曲歌王翁立友，在雲頂雲星劇場舉辦演唱會品牌活動，透過在地活動與代言人影響力，提升品牌在當地消費者間的能見度，深化產品與市場的連結。

世紀民生表示，馬來西亞是朝和生醫拓展東南亞的重要起點。海外經營將結合品牌推廣、產品銷售與通路開發，逐步累積在地市場經驗，並依各市場的消費需求與法規要求，評估後續拓展其他東南亞國家的機會，培育集團新增的海外營收來源。

無人載具加大資源投入 布局偏遠醫療運送並參與標案

世紀民生表示，公司今年投入大量資源發展無人載具事業，並投入偏遠地區醫療無人機運送服務，拓展醫療物流與公共服務應用。同時，公司積極參與無人載具相關標案，爭取後續產品交付及服務機會，持續推進無人載具事業的商業化。

在無人載具事業方面，世紀民生以既有IC設計、嵌入式系統及通訊技術為基礎，推動核心技術模組化，依不同產品與應用需求，整合導控、邊緣AI、通訊及感測等功能。公司以跨產品共用部分核心模組為方向，讓既有研發成果可延伸至不同載具與專案，目標是提高研發資源運用效率，縮短後續系統整合與導入時間。

公司將同步爭取無人載具整機、飛控與通訊等核心模組供應，以及系統整合、軟體升級及後續維運服務。透過多種產品與服務參與專案，世紀民生希望擴大單一專案的商業價值，並增加交付後的持續服務機會。相關營收貢獻仍將依實際接單、交付、驗收及服務履行進度逐步反映。

展望第4季，世紀民生將持續優化保健產品組合與線上、實體通路配置，並推進朝和生醫在馬來西亞的品牌與通路布局；無人載具事業則將依各專案進度，持續推動技術驗證、商務洽談與產品導入。公司將以大健康既有銷售為營運基礎，逐步培育海外市場及無人載具產品與服務的收入，擴大中長期成長空間。