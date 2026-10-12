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台驊營收／9月29.96億元、年增99% 創逾四年新高

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
台驊集團創辦人暨控股總經理顏益財。圖／台驊提供
台驊集團創辦人暨控股總經理顏益財。圖／台驊提供

台驊國際控股（2636）9月合併營收新台幣29.96億元，月增3%、年增99.17%，創逾四年單月新高，亦為今年以來最高單月營收。

累計前三季合併營收達201.39億元，較去年同期成長25.53%。其中，海運業務為本月營收成長的主要來源，空運業務亦維持年增表現，帶動集團整體營收規模擴大。

海運業務9月營收達21.26億元，月增6.23%、年增172.81%。9月亞洲至美國航線運價維持相對高檔，主要受到市場運輸需求、亞洲部分港口作業壅塞及船公司運力調整等因素影響。台驊控股掌握市場機會，透過中國大陸及東南亞營運據點拓展客戶與承攬業務，並因應亞太地區製造業供應鏈布局調整，加強跨區域業務合作，整合各地客戶資源與運輸需求，帶動新業務開發及營收成長，進一步擴大獲利機會。

空運業務方面，9月營收達6.03億元，年增27.01%。集團持續調整客戶及貨源結構，成功開發以美國為主要目的地的高科技產業新客戶，並透過靈活的航空貨運艙位安排，提升業務承接能力。隨著高科技產業客戶業務逐步拓展，集團將持續增加高附加價值貨源比重，朝提升毛利及改善獲利結構的方向發展。此外，中歐鐵路業務9月營收0.91億元，年增62.00%，維持成長表現。

觀察國際物流市場，第3季海運主要航線呈現不同走勢，亞洲至美國航線受運輸需求及有效運能供給影響，運價維持相對高檔；亞洲至歐洲航線則因市場需求與運力供給調整，運價有所回落。空運市場方面，科技產品、電子零組件及高時效性貨物的運輸需求，仍是重要的市場觀察方向。隨著企業生產基地及供應鏈配置調整，客戶對跨境物流、運輸時效及艙位安排的需求更加多元，也為具備國際服務網絡及在地營運能力的物流業者帶來新的業務機會。

展望第4季，國際海運市場仍須關注主要航線運價、船公司航班調整與運力配置，以及國際貿易政策與地緣政治情勢；空運市場則將觀察科技產品及季節性出貨需求。台驊控股將持續發揮亞洲主要市場的營運據點及跨區域業務合作優勢，掌握製造業供應鏈布局調整與高科技產業發展所帶來的物流商機，並透過新客戶開發、貨源結構優化及運輸資源整合，持續強化核心物流業務的成長動能與獲利品質。

營收 台驊 運價

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