捷流營收／9月2.25億元、年增12.2％創同期次高 受惠半導體與AI基建

國內閥門龍頭大廠捷流閥業股份有限公司（4580）於12日公告2026年9月合併營收達2.25億元，月增5.47％、年增12.24％，創歷年同期次高；2026年第3季合併營收達6.44億元，季增8.57％、年增10.94％，創近七季度營收新高。

累計2026年前三季合併營收18.11億元、年增5.46％，亦改寫近三年同期新高。

捷流表示，第3季營運成長，受惠半導體及高科技產業相關客戶新廠擴建腳步積極，對工業閥門的訂單備貨需求持續增加，再加上船舶、半導體等產業客戶訂單穩健需求下，進一步推升整體產能稼動率保持良好水準，皆係挹注單季營收站上近十一季度新高。

捷流指出，隨著全球AI基礎設施建置狂潮同步推升晶圓廠、大型資料中心與相關電力投資需求，工業閥門在溫控、水處理、流體控制及氣體管線中扮演著不可或缺的關鍵角色，為集團在多元市場接單創造有利條件。捷流近年持續深化多元市場布局，既有產品線已涵蓋半導體、高科技電子、電廠、LNG、水處理及船舶等應用領域，除有助分散單一產業景氣波動，亦可望隨AI基建與能源投資同步擴張，進一步掌握高規格流體控制及基礎建設相關商機。

展望2026年第4季，捷流持審慎樂觀看法。捷流持續深化多元產業客戶業務合作，擴大業務接單表現，並持續精進工業閥門的研發與生產交期管控能力，尤其以目前半導體、高科技廠辦及能源基礎設施等多元產業的訂單能見度維持健康水位，集團持續發揮多應用市場、以及多項專利技術、國際品質認證與各國專業法規認證等優勢，有望帶動未來營運保持良好成長動能。