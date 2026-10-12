豆府營收／9月3.4億元創同期新高 第3季11億元創單季新高

豆府（2752）12日公告9月合併營收3.4億元，年增率為4.9%，創同期新高；第3季合併營收為11.08億元，年增率為6.0%，創單季歷史新高。累計前三季合併營收為32.99億元，年增率為9.8%，創同期新高。

豆府表示，9月營收能夠續創同期新高，除了四天中秋連假帶來眾多消費人潮，包含豆府旗下正宗韓國直火燒肉《姜滿堂》，受到國人中秋烤肉熱潮與韓式風潮的帶動，業績明顯受惠外，豆府餐飲集團於9月推出全新餐飲品牌《日日南洋》，也對營收帶來挹注。

豆府餐飲集團全新餐飲品牌《日日南洋》，以「南洋好味・日日相隨」為品牌精神，將泰國、越南、馬來西亞、新加坡等東南亞各國的經典日常料理，原汁原味地端上桌，讓南洋料理不只是偶爾吃一次的異國料理，而是想吃就能隨時來上一餐的「日常小餐館」。全台首間門市在9月16日，於新光三越台北車站二樓盛大開幕。

《日日南洋》特別邀請Byron Zhang跨海總監修。Byron Zhang擁有「馬來西亞君悅酒店」及「澳門索菲特酒店」雙行政主廚資歷，從食材搭配、辛香料比例到湯頭熬製，親自參與餐點研發與風味調整，將多年累積的南洋料理經驗融入每一道餐點。秉持「星級手藝，也能成為日常」的理念，透過獨門辛香料比例與費時慢熬的湯頭，《日日南洋》要讓消費者在親民的日常價格中，也能品嚐講究細節的南洋風味。

回顧今年前三季業績能夠持續暢旺，除了今年各個連假如春節、二二八、清明連假的來客頻次仍然優秀外，包含韓國人氣快閃商品《MilkyShop焦糖奶油夾心餅》，在全台各大百貨賣場的引爆搶購話題，也為集團營收帶來助益；此外，像是各項重點品牌的行銷活動，如《帕泰家》在四月的《泰國潑水節狂歡季》活動，《姜滿堂》高雄夢時代店，推出限定韓式吃到飽盛典，都為整體豆府餐飲集團帶來不錯的效益。

展望第4季，除為豆府餐飲集團的展店旺季，將有更多新門店開幕，為營收帶來更多動力，加上百貨商場周年慶，以及年末聖誕節假期，這對於整體餐飲產業以及豆府餐飲集團而言，都是正向助力。