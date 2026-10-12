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瓦城營收／第3季創同期新高 前三季49億元、年增6%
瓦城（2729）12日公布9月合併營收4.97億元，年增8.86%；第3季營收16.15億元，年增約3.22%，創歷年同期新高；累計前九月營收49.05億元，年增6.24%，亦創同期新高。公司表示，主要受惠中秋連假聚餐需求、新店開幕及海外雙品牌營運挹注，帶動整體營運持續成長。
瓦城表示，9月適逢中秋連假，百貨商場聚餐人潮增加，旗下各品牌透過經典菜色及精準行銷活動，帶動翻桌率與客單價提升。加上8月中旬推出的親子主題活動延續效益，結合餐飲體驗與特色周邊商品，吸引家庭客群消費，成為9月營收成長的重要動能。
國內展店方面，瓦城持續深化核心生活圈布局，看好捷運沿線商場及住宅聚落消費潛力，9月新開出「瓦城」京站小碧潭店，鎖定周邊高密度家庭住宅客群。公司指出，新店開幕後迅速吸引周邊消費人潮，展店效益逐步顯現，進一步挹注營收表現。
海外市場方面，瓦城持續拓展美國餐飲市場，洛杉磯首店「Very Thai by 瓦城」及今年8月開幕的第二品牌「BO BO THAI」，目前均已進入穩定營運階段。集團透過不同品牌定位與菜系特色，擴大北美消費客群，並運用連鎖標準化管理能力，逐步累積在地口碑及顧客回訪，為後續擴大美國市場布局奠定基礎。
展望第4季，瓦城表示，隨著百貨周年慶陸續登場，加上雙十國慶、光復節連假接力，預期可帶動商場人潮與聚餐需求。由於集團多數門市位於指標百貨及核心商圈，有望受惠節慶消費商機。
此外，隨著秋冬餐飲旺季到來，企業尾牙、春酒及年終親友聚餐需求將陸續升溫，集團已提前布局團體訂席與季節性專案，持續掌握聚餐商機。國內將持續評估重點商圈展店機會，海外則以洛杉磯雙品牌為基礎，逐步擴大美國市場布局。
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