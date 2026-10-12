台塑四寶自結第3季獲利762億元、季增18.7% 台塑化、南亞同創高

台塑（1301）集團旗下四大公司今日公布9月營收及第3季自結獲利。四家公司9月單月營收合計1,697.69億元，月增8.1%、年增51.9%；前三季累計營收1.234兆元，年增19.3％。第3季單季稅後純益762.79億元，季增18.7%；前三季稅後純益1,847.27億元，較去年同期轉盈。

其中，台塑化（6505）、南亞（1303）受惠油價及電子材料挹注營運，第3季、前三季獲利同寫單季、歷史同期新高。

台塑化第3季合併營收2,436.54億元，季增33.2%。前三季累計營收5,886.27億元，年增22%。單季稅後純益262.89億元，每股純益（EPS）2.76元，創歷年單季新高；前三季674.74億元，EPS 7.08元，亦寫歷史同期新高。

台塑化指出，第3季中東原油到貨回穩，煉油廠產能利用率回升至91.2%，較上季增加24.7%，推升煉油事業營收季增35%。第3季產品均價每桶128.9美元，則較上季每桶減少6.4美元。

南亞第3季合併營收955.97億元，季增14.3%；前三季累計營收2,478.4億元，年增26.8%。單季稅後純益388.3億元，EPS 4.9元、前三季累計稅後純益798.4億元，EPS 10.07元，單季、前三季均寫歷史新高，前三季已賺逾一個股本。

南亞指出，第3季、前三季獲利寫新高，主因為本業營業利益及南亞科（2408）投資收益大幅成長所致。南亞第3季電子材料產能利用率提升至接近滿載，並隨市況陸續調漲售價，而高階產品也逐步放量銷售，使整體銷售組合再優化，推升電子材料單季營收占比成長至58.1%。

台化（1326）第3季合併營收952.24億元，季增9.3%；前三季累計營收2,641.29億元，年增19%。單季稅後純益54.18億元，季減11%，EPS 0.92元。前三季稅後純益177.52億元，EPS 3.03元。

台化表示，受美伊衝突反覆影響，第2季油價自高點回落，第3季美伊協議崩潰衝突加劇，再次推升油價，但第3季均價仍低於第2季，且下游業者無法吸收高價成本，壓抑石化塑膠行情漲幅。整體而言，第3季產品售價乘壓、跟不上原料漲幅，致營業利益較上季減少28.1億元。

不過，台化指出，今年前三季營業利益仍增加73.5億元，主因為推動精實生產及提升差異化產品占比，並因應市況適時調整產銷改善獲利，加上美伊戰爭推升利差，挹注前三季營運表現。

台塑第3季合併營收443億元，季減6.2％。前三季累計營收1,335.44億元，年減0.6%。

單季稅後純益57.39億元，季減46.1%；前三季稅後純益196.6億元，EPS 3.09元。

台塑指出，今年第3季本業虧損42億元。主因第3季美伊戰事反覆，原油及原料乙烯、丙烯價格維持高檔，加上全球高通膨影響終端需求，產品售價無法完全轉嫁成本，利差縮小，致使第3季本業虧損。

不過，台塑因現金股利及認列轉投資收益增加，挹注獲利，其中包含認列權益法投資收益74.3億元、現金股利收入11億元、台塑工業美國公司併入台塑美國公司換股利益13.3億元、季兌換盈餘0.7億元。