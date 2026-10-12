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台灣大獲利／三事業飛輪續推升成長 加上業外貢獻 自結9月EPS 0.48元

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
台灣大哥大12日公布9月營運表現，單月營收來到174.1億元，年增一成，每股純益0.48元。圖／台灣大提供
台灣大哥大12日公布9月營運表現，單月營收來到174.1億元，年增一成，每股純益0.48元。圖／台灣大提供

台灣大哥大（3045）12日公布9月營運表現，三層次（電信、企業、科技）成長飛輪受惠iPhone換機熱潮與企業電信事業驅動下全速運轉，推升單月營收來到174.1億元，年增一成，每股純益0.48元。

台灣大9月營收174.1億元，月增3.7%，年增10.3%，營業利益19.2億元，年增15.4%，稅後純益14.7億元，年增28.2%，每股純益0.48元；累計前九月營收1,495.7億元，年增5.3%，營業利益179.4億元，年增16%，稅後純益為129.5億元，年增22.7%，每股純益4.26元。

台灣大表示，Telco電信本業方面，iPhone 18 Pro系列開賣帶動買氣，申辦用戶中逾七成選擇搭配月租1,399元以上高資費方案，帶動單月銷貨收入年增20%，受惠於全光速等高速家用寬頻服務驅動，家戶事業營收亦有15%成長。

Telco+企業事業方面，台灣大指出，受惠AIDC收入挹注，單月營收年增幅顯著跳升；Telco+Tech科技事業方面，momo營收年增8%，增幅續創今年新高，品牌電商受惠新代理品牌3COINS首店開幕迴響熱烈，成長動能進一步推升。

獲利方面，台灣大強調，持續深化「MyAgent 台灣大龍蝦」等AI工具應用推升營運槓桿，帶動電信營業利益年增16%，合併營業利益年增15%；輔以權益法持股企業與業外評價利益貢獻，單月稅後淨利年增28%元。

台灣大財務長兼發言人張家麒表示，台灣大全資子公司台信電訊公開收購精誠資訊案審查程序持續推進，公平交易委員會日前已正式受理事業結合申報，目前進入審查程序。台信電訊已依法申報並公告延長公開收購期間，由原訂10月6日延長至11月5日，其餘公開收購條件均維持不變。以10月8日台灣大收盤價124元計算，約當收購價值為196.7元，相較8月12日公告收購案前精誠收盤價142.5元，溢價為54.2元或38%。本次公開收購成就後，將加速實現「跨售、AI、區域化」三大綜效，加速整體企業服務營收成長。

台灣大 EPS 營收 台灣大哥大 iPhone

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