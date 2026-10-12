倉佑營收／第3季達2.69億元 年增7.5％

倉佑（1568） 9月合併營收為新台幣8,635萬元，主要係美洲AM市場的拉貨力道短期減緩，使得單月營收月減2.3％、年減1.24％，然受惠於半導體事業營收挹注，累計2026年第3季合併營收達2.69億元，年增7.5％。累計2026年前九月合併營收為8.24億元，年增4.03％，第3季、前三季營收展現雙年增率正成長，且穩健的成長步伐與營運韌性。

倉佑表示，觀察整體營收結構來看，傳統汽車零組件雖然受全球車市波動影響，9月及第3季有所拉回，呈月減、季減，但倉佑積極推動多元產品組合與技術升級，轉型綜效已顯著展現。

半導體設備類爆發性成長：9月半導體設備類營收占比從年初的3％已提升至14％；從第3季、前三季半導體設備營收占比分別達12％、7％，成為帶動整體營收成長的核心引擎。

新能源車與產業機械表現亮眼：9月新能源車零部件、產業機械零部件的營收比重分別為17％、8％，年增率分別為3％、122％。第3季新能源車與產業機械零部件營收也分別實現年增19％與40％。