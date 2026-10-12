智伸科營收／9月7.9億元、年增18% 半導體、AI伺服器雙引擎動能熱轉

智伸科（4551）9月合併營收成果。在全球AI算力基礎建設浪潮席卷與半導體高階製程加速擴產的推波助瀾下，智伸科展現強勁的出貨動能與營運張力，成功寫下9月單月、第3季單季以及前三季累計營收同步實現「雙位數年成長」、三項指標連袂攀上「近四年同期新高」 的亮眼成績，再次驗證公司全面跨足高科技核心供應鏈的卓越成效。

智伸科第2季投入的新品認證與打樣效益自下半年起開始發揮，帶動集團整體營運動能顯著升溫，包括AI伺服器水冷散熱關鍵零組件量產出貨，加上半導體高階關鍵零組件新產品線陸續通過國際大廠驗證等，貢獻2026年9月合併營收達新台幣7.9億元、年增18.05％，第3季單季合併營收達新台幣24.17億元，季增5.86％、年增24.59％，累計2026年1至9月合併營收達新台幣69.71億元，較去年同期成長20.71％。