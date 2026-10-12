橙的營收／前三季達3.97億元創同期新高 歐洲AM銷售逼近去年全年

胎壓監測系統(TPMS)大廠橙的（4554）電子於12日公告2026年9月合併營收4,222萬元，較上月持穩，累計2026年前三季合併營收達3.97億元、年增6.34％，創歷年同期新高。橙的表示，9月營收表現持穩，主要受到部分AM業務訂單因國際船期安排延後認列影響，惟歐洲地區AM業務銷售動能仍保持成長，持續挹注整體營運表現。

橙的受惠近年積極深化歐洲AM市場布局，透過「經銷+直營」雙軌策略同步推進，一方面持續擴大既有經銷通路覆蓋，另一方面則強化Orange自有品牌在地銷售與客戶服務能力，提升品牌能見度與終端市場滲透率，進一步帶動今年前三季歐洲地區銷售已逼近去年全年水準，並占AM業務比重達68.90％，較去年同期的59.90％進一步提升，凸顯歐洲市場已成為公司AM業務重要成長來源。

橙的推動AM業務由單一零件供應，轉向「零件+診斷+軟體校正+系統整合」的完整解決方案，透過自主開發並取得專利的程式設定器，搭配數位平台，可協助維修通路更有效率地完成感測器的程式設定與校正，提高客戶使用黏著度，目前產品車款涵蓋率已超過1,000款，可因應多元車型的更換需求，同時，公司亦不斷優化AM業務的區域與客戶結構，除了歐洲市場外，亦持續強化美洲市場布局，以期藉由提高自有品牌比重、深化區域經銷合作與拓展直營客戶等業務策略發展下，創造未來營運良好成長動能及市場競爭力。