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信立營收／第3季4.01億元、年增44.7% 創單季新高

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導

信立（4303） 12日公布9月合併營收為1.45億元，年增65.9%，改寫歷年同期新高；第3季合併營收達4.01億元，年增44.7%，創下歷史單季新高；累計前三季合併營收達9.16億元、年增17.4% 。該公司並指出，隨著國際運動品牌持續推進新品上市、年終銷售旺季及下一年度鞋款開發，有望支撐高機能與高值化鞋材的開發動能。

信立表示，第3季營收成長主要受惠國際運動品牌陸續推出秋冬、節慶及復刻鞋款，帶動鞋材備貨與新品開發需求升溫，加上公司持續拓展鞋材、包材、運動用品及機能材料等多元應用，高附加價值合成皮革、機能性膜材與特殊效果材料出貨增加，推升第3季營收繳出季增、年增及創新高的亮眼表現。

信立亦持續結合母公司永捷在PU樹脂、高固含量、水性化及無溶劑材料的研發能力，以及子公司普大在合成皮、真皮貼合、PU Film與加工製程的技術基礎，打造從高分子樹脂配方、機能膜材到成品貼合的一條龍材料服務。

面對國際品牌對低碳製程、化學物質管理及材料可回收性的要求日益提高，公司將持續推進水性PU、無溶劑加工、TPU貼面與熱熔膠等新材料開發，強化產品在免車縫、輕量化及高機能鞋款的應用廣度。

展望第4季，信立持審慎樂觀看法。隨著國際運動品牌持續推進新品上市、年終銷售旺季及下一年度鞋款開發，加上專業跑步、戶外與訓練鞋市場維持良好需求，有望支撐高機能與高值化鞋材的開發動能。

信立將持續以「產銷整合、材料創新、製程優化」為核心策略，深化信立、永捷與普大之間的垂直整合效益，加速新材料驗證與市場導入，並擴大國際品牌及多元應用客戶合作，以期創造未來營運更上層樓。

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