劍麟營收／9月達4.31億元 月增9.54％、年增3.71%

劍麟（2228）9月合併營收4.31億元，月增9.54％，年增3.71%；累計2026年前三季合併營收37億元，較去年同期微幅減少1.76％，即使面對全球新車市場成長趨緩、中國大陸車市競爭及客戶審慎控管庫存等，集團主要Tier 1汽車安全零組件客戶訂單仍維持一定水準，仍挹注整體營運保持穩健。

劍麟表示，儘管全球輕型車市場呈現區域分化、整體產量成長有限，各國新車安全法規及碰撞評測標準持續升級，帶動側邊氣囊、氣簾、膝部及中央氣囊，以及預縮式安全帶、乘員感測與自適應約束系統等配備加速導入，使汽車安全零組件市場的成長動能逐步由整車銷量轉向單車搭載價值提升。劍麟長期深耕汽車被動安全領域，與客戶共同推動新款車用安全件產品的開發設計，可望憑藉車規量產、精密加工及品質管理經驗，持續掌握新車型與新一代安全系統的專案機會。