廣華營收／傳統汽車產業淡季 前三季達38.2億元、年減1.71％

廣華-KY（1338）115年9月合併營收為新台幣4.1億元，因上月有上汽等品牌車廠的新車款相關模具收入款結算，單月份基期變高，月減18.34％、年減16.61％，115年第3季合併營收為新台幣12.84億元，年減7.86％，累計115年前九月合併營收為新台幣38.2億元，較去年同期減少1.71％。

廣華表示，第3季為傳統汽車產業暑休淡季，工作天數較少，加上9月因基期因素短期波動，但受惠海外市場銷量穩定成長，以及公司持續推動全球布局，包括大陸東莞、北美、墨西哥、日本、韓國等據點，不僅前三季海外市場占比從去年同期的約45％增加至50%以上，也為中長期營運注入穩健成長動能。隨著第4季產業旺季的到來，車廠拉貨力道回升，2026年下半年營運仍有望優於上半年。

面對今年大陸新車市場價格戰激烈及內需疲軟挑戰，廣華精進既有加飾技術，更自主開發EPF專利膠膜產線，達成前端關鍵原材料製程垂直整合的同時，該技術降本增效、減少環保排放，以及高度客製化應用等特點將為集團在如今日益內捲的市場環境下提供更進一步的競爭優勢。

藉由EPF膠膜搭配光與美的系統整合突破，廣華成功從傳統OEM Tier 2（二階代工）轉型升級為Tier 1（一階供應商），可直接參與車廠新車款的前端設計項目。目前已順利取得日、韓及中系車廠多項整合型相關產品訂單，顯著擴大集團技術優勢與產業競爭力。