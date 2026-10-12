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永捷營收／9月、第3季及前三季齊創同期新高

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導

永捷（4714）12日公布9月合併營收1.98億元，月增3.1％、年增62.1％；第3季合併營收5.39億元，年增39.4％；累計前三季合併營收達17.24億元，年增62.7％。

永捷表示，9月、第3季與前三季營收皆齊創下歷年同期新高，受惠國際運動品牌新品上市及鞋材拉貨需求增溫，帶動高機能、環保型鞋材訂單出貨增加，加上集團垂直整合效益逐步展開，挹注整體營運維持良好成長動能。

除鞋材業務外，永捷亦對應新世代顯示技術趨勢，布局可撓式材料，觀察國際指標品牌9月發表首款折疊手機，並預計於10月下旬上市，隨著國際品牌正式加入折疊裝置市場，可望提高消費市場對折疊手機的關注，並帶動顯示器材料朝輕薄、耐磨、透明及反覆彎折等方向升級，永捷已投入撓式硬塗層材料(Hard Coat，簡稱HC)開發，持續尋覓折疊裝置規格升級所帶動的高附加價值材料商機。

永捷指出，折疊螢幕的耐用度與顯示品質，有賴表面保護層、聚合物材料、玻璃及黏著材料等多層結構協同配合，兼顧表面防護、光學品質及彎折時的應力管理。公司憑藉既有合成樹脂及高分子材料開發基礎，已布局可撓性OLED顯示器高硬度耐磨材料，並持續投入可彎折硬化膜塗料的配方優化與客製化開發。

以C50K66產品為例，其採用CPI基材，HC塗層厚度為5±1微米、鉛筆硬度達4H，並可在內折半徑1.5毫米、外折半徑3毫米的條件下，分別通過20萬次彎折測試，展現材料兼顧硬度、耐磨與柔韌性的開發能力，可作為後續推進客戶送樣、應用驗證及拓展新世代顯示器材料市場的重要基礎。

展望第4季，永捷持審慎樂觀看法。看好國際運動品牌新鞋款開發及環保材料導入持續推進，有助於延續高機能鞋材接單動能，同時，歐洲水性PU、高固含量及無溶劑產品出貨逐步放大，亦有利提升產能利用率及高附加價值產品比重。未來公司將聚焦歐洲環保水性產品量產、聚酯多元醇擴產、集團材料垂直整合及無氟電子材料開發等四大主軸，深化環保材料、高機能鞋材與電子材料等多元應用，並創造未來營運良好成長動能。

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