擷發科營收／第3季1,167萬元、年增119% AI軟體專案陸續商轉

ASIC與AI軟體設計服務商擷發科（7796）12日公布9月合併營收407.1萬元，月增1.88%、年增137.1%，連續六個月月增；第3季營收1,167.2萬元，季增252.1%、年增約119%，營收動能隨專案進入技術里程碑及認列階段升溫。

擷發科表示，部分大型ASIC與AI軟體設計專案採完工比例法認列，隨第3季底各階段技術里程碑陸續達標，前期跨季配置而遞延的營收開始反映在單月表現。其中，智慧車載系統的AI軟硬體整合專案持續依進度執行，為營收提供穩定挹注。

公司近年將業務由ASIC設計延伸至AI軟體服務，透過自研AIVO與XEdgAI平台，提供AI模型部署、系統驗證及硬體開發等服務，並將軟硬體整合技術模組化，應用於智慧安防、智慧製造及邊緣AI等場域。擷發科指出，多項專案已由概念驗證（PoC）推進至商業化落地，AI軟體設計服務的營收貢獻比重也逐步提高。

擷發科並將技術布局延伸至海外AI智慧無人機市場，表示相關技術已獲初步進展與關注；公司以符合國際資安規格及NDAA可信賴供應鏈標準為布局方向，盼擴大AI軟體平台的應用效益。

展望下半年，擷發科將以AI軟體設計服務為核心，搭配ASIC設計服務，持續推進AI車載、智慧生活場域及無人載具專案。公司預期，隨專案接續推進、認列效益逐步顯現，AI軟體設計營收可望維持擴張，並持續提高高附加價值業務比重。