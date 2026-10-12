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遠傳獲利／自結9月每股純益0.36元 營收再破百億、創同期高

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
遠傳電信（4904）12日公布2026年9月自結營利概況。圖／遠傳電信提供
遠傳電信（4904）12日公布2026年9月自結營利概況。圖／遠傳電信提供

遠傳電信（4904）12日公布2026年9月自結營利概況，受惠於iPhone 18 Pro系列新機熱賣，帶動用戶升級5G，以及個人數位生活服務表現亮眼，9月營收再次突破百億元，創同期新高，來到109.62億元，每股純益0.36元。

遠傳9月營收109.62億元，月增14.8%，年增8.7%；合併EBITDA（稅前息前折舊攤銷前獲利）33.96億元，年增7.7%，稅後純益12.92億元，年成長率達8.2%，均創同期新高，單月每股純益0.36元。

累計前九月，遠傳合併總營收862.30億元，年增11%，合併EBITDA 303.18億元，年增7.3%，稅後純益113.92億元，年增13.2%，每股純益3.16元。

遠傳表示，受惠電信本業、個人數位生活及智慧資通訊三大成長引擎穩健發展，各項財務指標均優於年度財測目標，第3季EPS財測達成率達105%，前三季EPS達成率更達110%。

遠傳表示，本業穩健成長，9月總用戶數持續擴大。月租型用戶5G滲透率持續領先同業，並於9月份正式突破五成大關，與4G用戶數達成黃金交叉。隨著iPhone新機買氣帶動5G升級潮，月租型用戶每月平均貢獻度（ARPU）穩定向上，推升行動服務營收達53.39億元，創下自2021年3月以來連續67個月正成長紀錄。

此外，遠傳來自企業智慧資通訊維持良好成長動能，9月受惠雲端專案順利交付，相關業務營收持續增溫。為協助企業加速數位轉型與AI應用落地，遠傳成為全台首家取得GitHub AI開發顧問資格的企業，並將成立「遠傳AI開發顧問團隊」，結合遠傳在企業數位轉型、雲端服務、資安、系統整合及產業應用的實務經驗，以及GitHub於全球軟體開發平台與AI輔助開發領域的技術優勢，為台灣企業提供完整的「AI驅動開發」顧問服務，助力企業AI轉型。

個人數位生活服務業務持續健康成長，遠傳指出，遠傳friDay影音、展演活動舉辦及「遠傳守護網」表現亮眼。遠傳friDay影音甫榮獲2026網路口碑之星「OTT影音串流平台策略卓越獎」，為本屆本土OTT平台與電信業唯一獲獎企業，透過導入代理式AI（Agentic AI）技術持續優化內容推薦與用戶體驗，強化平台競爭力與會員黏著度，為數位生活服務版圖增添成長動能。

營收 遠傳 百億

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